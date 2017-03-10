ЗАО «ДС КОНТРОЛЗ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В УРЕНГОЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ

Пресс-служба компании «ДС Контролз» приглашает посетить одиннадцатую межрегиональную специализированную выставку «ГАЗ. НЕФТЬ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ-2017», которая состоится 23-24 марта 2017 года в г. Новый Уренгой, Деловой центр "ЯМАЛ", ул. Юбилейная, 5.



Стенд компании расположится под номером № 80. На нем будет представлена обширная экспозиция со следующими образцами оборудования:



1. Датчик уровня 12400;



2. Клапан 28000 Varipak – это односедельные клапаны для регулирования малых расходов. Уникальный диапазон регулирования 500:1 и возможность подстройки пропускной способности позволяют успешно применять их даже в тех случаях, когда параметры эксплуатации точно не известны. Выпускаются в Ду 25 (1") на Ру 16...420 кгс/см2 (ANSI, класс 150...2500).



3. Предохранительный клапан 1900 – это стальные фланцевые предохранительные клапаны «Consolidated» серии 1900, предназначенные для применения на газообразных и жидких рабочих средах, а также на водяном паре. Все внутренние детали клапанов изготовлены из нержавеющей стали. Клапаны соответствуют требованиям раздела VIII ASME.



4. Пилотный предохранительный клапан 3900;



5. Клапан 35002 Camflex — это универсальный поворотный сегментный клапан с эксцентричным плунжером, сочетающий лучшие свойства подъемных и поворотных регулирующих устройств и обладающий высокой пропускной способностью, устойчивостью к кавитации, а также широким диапазоном и точностью регулирования. Производится в Ду 25…300 (1"...12") на Ру 16...100 кгс/см2 (ANSI, класс 150...600).



ЗАО «ДС Контролз» – совместное предприятие, созданное в 1998 году в Великом Новгороде и работающее по следующим направлениям: инженерные решения по применению трубопроводной арматуры; изготовление и поставка регулирующих, запорно-регулирующих и отсечных клапанов, дисковых затворов, регуляторов давления и температуры, цифровых буйковых уровнемеров, предохранительных клапанов; комплексная поставка трубопроводной арматуры; послепродажное обслуживание: шефмонтаж, обучение персонала заказчика, диагностика, услуги по периодическому обслуживанию, поставка запчастей, ремонт в специализированном сервис-центре квалифицированным персоналом.



По материалам пресс-службы «ДС Контролз»