ARAKO отгрузила вторую партию арматуры для Teplofikace Sofie

Как сообщает пресс-служба, в начале февраля 2017 года компания ARAKO отправила в Болгарию партию кованых задвижек S43 (диаметром DN 65, DN 100, DN 200) для компании Teplofikace Sofie. По требованию заказчика три задвижки диаметром DN 100 были изготовлены из специального материала 1.4903 (F91).



Это была уже вторая поставка по договору, подписанному осенью 2016 года, причем первая партия была отправлена в конце 2016 года. Тогда компания отправила 190 запорных клапанов высокого давления V46.2 и V46.3. Общая стоимость заказа оценивается в 100 тысяч евро.



Компания ARAKO – это чешский производитель трубопроводной арматуры (ТПА) для энергетики, химической и нефтехимической промышленности. Более чем шестидесятилетние традиции в области разработки и производства арматуры в городе Опава связаны с традициями концерна «SIGMA» и компании «Minerva». С 2007 года компания входит в состав российского холдинга «Атомэнергомаш», машиностроительного дивизиона Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Широкий ассортимент продукции компании ARAKO представляет собой арматуру из углеродистой, легированной и нержавеющей сталей. В ассортимент продукции включены запорные и обратные клапаны, сильфонные клапаны, задвижки, обратные затворы, фильтры, шаровые краны, спускные и продувочные клапаны. Отдельный ассортимент продукции представляет собой специальная арматура для атомной энергетики.



По материалам пресс-службы ARAKO VALVES