ООО «ПРИВОДЫ АУМА» поставили продукцию для арматурной компании «ДМН ВОСТОК»

Как сообщают в компании, неполнооборотные электроприводы АУМА в комплекте с арматурой специального исполнения производства DMN-WESTINGHOUSE были отгружены на один из крупнейших алюминиевых заводов России.



Напомним, в соответствии со стандартом ISO 5211 неполнооборотные приводы передают крутящий момент на арматуру для ее перемещения на один поворот или меньше и не могут выдерживать осевую нагрузку. Такие электроприводы предлагаются в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях, подходят для применения в энергетике, водной промышленности, нефтегазовой отрасли, также предлагаются компактные приводы АУМА для судостроения. Более того, неполнооборотные приводы SQ имеют встроенные концевые упоры для точного доведения до конечных положений в ручном режиме управления. В настоящее время в номенклатуру неполнооборотных приводов AUMA входят:



* Электроприводы SQ и SQR от 50 нм до 2400 Нм



* Взрывозащищенные приводы SQEx и SQREx от 50 Нм до 2400 Нм



* Комбинации с червячными редукторами



* Электроприводы SGC и SGCR от 25 Нм до 1000 Нм



* Электроприводы SGM и SGMR от 25 Нм до 1000 Нм



* Электроприводы ED и EQ от 15 Нм до 600 нм



Арматура, оснащенная неполнооборотными приводами AUMA, будет установлена на ответственных участках производства: это распределители потока, применяемые в системах пневматической транспортировки абразивных сыпучих материалов.



По словам Николая Поперёкова, генерального директора ООО «ДМН Восток», в адрес которого были поставлены приводы, с компанией «ПРИВОДЫ АУМА» арматурный завод сотрудничает недавно: «Данная поставка для нас первая. Перед заключением договора мы посетили производственно-складской комплекс в г. Химки и проконтролировали монтаж и тестирование изделия в сборе с приводом на этапе конечной приемки. Качество работ и услуг устроило полностью. В настоящее время ждем следующую партию приводов под нашу специальную арматуру».



ООО «ПРИВОДЫ АУМА» – официальный представитель AUMA Riester GmbH & Co.KG (Германия), мирового лидера в разработке и производстве электроприводов для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры. Производственная площадка, обеспечивающая сборку электроприводов в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях по Российским техническим условиям и их испытания, располагается в г. Химки Московской области. Компания также оказывает техническую и консультационную поддержку предприятий, эксплуатирующих оборудование АУМА. С 2001 г ООО «ПРИВОДЫ АУМА» поставляет на рынок России, стран СНГ весь ассортимент электроприводов и редукторов АУМА, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание всего оборудования АУМА на территории своей ответственности.



По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»

