ННФ/НЕФТЕГАЗ - 2017: в фокусе внимания - технологическая оснащенность и инновационный потенциал нефтегазового комплекса России

Уважаемые Коллеги!



Оргкомитет Национального нефтегазового форума и выставки «Нефтегаз» продолжает сбор докладов и презентаций для деловой программы мероприятий.



18 - 19 апреля 2017 г. состоятся мероприятия деловой программы Национального нефтегазового форума – 2017 и «Нефтегаз-2017» (г. Москва, ЦВК Экспоцентр, Краснопресненская наб., д. 14), в фокусе внимания которых - конференция «Технологическая оснащенность и инновационный потенциал нефтегазового комплекса России».



Программа мероприятий, в связи с обострившейся конкуренцией технологий в борьбе за рынки и ресурсы, превращает дискуссии Форума и Выставки в формат технологических конференций и круглых столов, формируя огромный список актуальных вопросов сегодняшней повестки среди которых:



* технологическая оснащенность отраслевого машиностроительного комплекса;



* стратегия научно-технологического развития отрасли, меры господдержки внедрения прорывных технологий;



* импортозамещение и локализация производств;



* экспортный потенциал высокотехнологичной продукции российского машиностроительного сектора;



* создание инжиниринговых центров, кластеров и технопарков;



* анализ проектов генеральных схем развития нефтяной и газовой отрасли;



* разработка трудноизвлекаемых запасов нефти и газа;



* развитие сектора независимого предпринимательства в российском нефтегазовом комплексе;



* IT в нефтегазовой отрасли: практические аспекты в области импортонезависимости и кибербезопасности.



С учетом изложенного просим вас в срок до 24 марта т.г. направить в организационный комитет мероприятия свои предложения по выступлению с докладом (презентацией) в рамках обозначенных выше вопросов.



Подробную информацию о деловой программе мероприятия можно получить:



по телефонам +7 (495) 640-34-64, 620-58-44, 8-800-333-05-15, либо электронной почте mail@oilandgasforum.ru.