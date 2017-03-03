«АЛСО» выпустил новый ролик

Челябинский арматурный завод «АЛСО» опубликовал на сайте новый ролик о производственной площадке. Посмотреть его можно как на сайте компании, так и по прямой ссылке на YouTube.
Напомним, летом этого года главный редактор ТПА Дмитрий Георгиевич Грак совершил рабочую поездку в Челябинск и побывал на заводе «АЛСО», который отметил свой первый юбилей – 5 лет. В честь этого события нами был снят и опубликован специальный репортаж, в котором сотрудники завода рассказывают о коллективе, важных и ярких событиях и том, что помогает им оставаться в «АЛСО».
ALSO – это зарегистрированная российская торговая марка со 100% частным российским капиталом и производством. Существенные инвестиции в Российское производство, новаторские решения, система менеджмента качества ИСО 9001, автоматизация процессов металлообработки, сборки и сварки шаровых кранов, 100% входной контроль материалов и полуфабрикатов, использование металлообрабатывающих и сварочных станков с числовым программным управлением, а также минимизация производственных запасов позволяет обеспечить высокое качество выпускаемой продукции с максимальным классом герметичности "А" и доступную цену.
Продукция ALSO при невысокой стоимости обладают исключительным качеством и функциональностью. Отличительной особенностью шаровых кранов ALSO является их надежность, качество (срок эксплуатации до 30 лет) и износоустойчивость (10 тыс. циклов наработки), а также независимость от курсовой разницы.
По материалам пресс-службы «АЛСО»
Напомним, летом этого года главный редактор ТПА Дмитрий Георгиевич Грак совершил рабочую поездку в Челябинск и побывал на заводе «АЛСО», который отметил свой первый юбилей – 5 лет. В честь этого события нами был снят и опубликован специальный репортаж, в котором сотрудники завода рассказывают о коллективе, важных и ярких событиях и том, что помогает им оставаться в «АЛСО».
ALSO – это зарегистрированная российская торговая марка со 100% частным российским капиталом и производством. Существенные инвестиции в Российское производство, новаторские решения, система менеджмента качества ИСО 9001, автоматизация процессов металлообработки, сборки и сварки шаровых кранов, 100% входной контроль материалов и полуфабрикатов, использование металлообрабатывающих и сварочных станков с числовым программным управлением, а также минимизация производственных запасов позволяет обеспечить высокое качество выпускаемой продукции с максимальным классом герметичности "А" и доступную цену.
Продукция ALSO при невысокой стоимости обладают исключительным качеством и функциональностью. Отличительной особенностью шаровых кранов ALSO является их надежность, качество (срок эксплуатации до 30 лет) и износоустойчивость (10 тыс. циклов наработки), а также независимость от курсовой разницы.
По материалам пресс-службы «АЛСО»