«ИНТРА ПРОЕКТ» завершила реконструкцию нового цеха компании «ФосАгро-Череповец»

Компания «ИНТРА ПРОЕКТ» завершила выполнение работ по реконструкции и оснащению цеха по ремонту, ревизии и проведению испытаний трубопроводной арматуры АО «ФосАгро-Череповец». Благодаря этому на предприятии скоро будет запущен в работу комплекс по производству аммиака мощностью 760 тыс. т/год и производств по его переработке в минеральные удобрения. Основной задачей проекта реконструкции и оснащения цеха, выполненного «ИНТРА ПРОЕКТ», является обеспечение обслуживания парка трубопроводной арматуры предприятия.



Реализация проекта осуществлялась в формате «под ключ» (EPC). «ИНТРА ПРОЕКТ» была выбрана в качестве EPC подрядчика на основании проведенных тендерных процедур, в ходе которых компания представила наиболее подробную предпроектную документацию. В составе проекта предусмотрены: 1. Административно-бытовой комплекс 2. Технологические помещения 3. Помещения для размещения инженерных систем Новый ремонтный цех позволит снизить затраты на закупку материалов и производить их ремонт своими силами.



Современные решения и технологии, реализованные в проекте, позволяют повысить эффективность обслуживания арматуры, сократить сроки проведения работ, а также увеличить



безопасность технологического процесса. Большинство решений, в соответствии с программой по имортозамещению, было реализовано на базе Российских технологий, в том числе собственных разработок группы компаний INTRATOOL, частью которой является «ИНТРА ПРОЕКТ». Оборудование станочного парка на 70% состоит из образцов отечественного производства. Основная масса инструментов и расходных материалов так же была подобрана с учетом замещения Российскими производителями.



Как сообщают в компании, чуть меньше года понадобилось «ИНТРА ПРОЕКТ» для того, чтобы пройти все стадии реализации проекта: от разработки проектной документации до пуско-наладки оборудования и обучения сотрудников предприятия. Благодаря обширной практике сотрудничества «ИНТРА ПРОЕКТ» с компаниями, занятыми в области переработки углеводородов, получилось масштабировать имеющийся опыт на химические производства, дополняя перечень компетенций компании.



ООО «ИНТРА ПРОЕКТ» осуществляет весь комплекс инжиниринговых и проектных работ в составе Группы компаний INTRATOOL. Основные направления деятельности: проектирование, реконструкция и строительство промышленных производств, включая разработку рабочей документации для реконструкции и строительства внешних и внутренних систем жизнеобеспечения объектов, анализ существующего промышленного оборудования и разработка предложений для его наиболее эффективного использования, составление технологических карт производства с применением современных станков и оборудования.



По материалам пресс-службы INTRATOOL