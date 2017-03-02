ПНФ «ЛГ Автоматика» приняла участие в Совете главных метрологов России и стран СНГ

Компания ПНФ «ЛГ автоматика» приняла участие в Совете главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ, который прошел 14-17 февраля 2017 года в Подмосковном пансионате «Клязьма». На мероприятии собрались специалисты научно-исследовательских и проектных институтов, фирм-производителей оборудования, инжиниринговых фирм.



Главной темой совещания стала тема «Пути повышения эффективности измерений, надежности и безопасности АСУТП. Практика и законодательство». Команда специалистов «ЛГ Автоматика» выступила с докладом «Диагностика клапанов как фактор надежной и бесперебойной работы систем АСУТП. Определение требований SIL к технологическому процессу». Презентацию представил Руководитель отдела электро- и пневмоавтоматики Шевченко Александр Дмитреивич.



Также в рамках совещания работала выставка, на стенде компании присутствовали инженеры отдела ЭПА. Посетители могли получить исчерпывающую информацию о продукции и технологиях ООО ПНФ «ЛГ автоматика». Более того, в ходе работы всего мероприятия был проведен ряд переговоров с существующими и потенциальными заказчиками, достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве, налажены деловые связи.



Научно-производственная фирма «ЛГ автоматика» является российским производителем регулирующей трубопроводной арматуры, созданным в 1993 году в процессе реализации программы конверсии оборонных отраслей промышленности, основной целью которой было создание отечественных систем АСУТП для нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической, энергетической и других отраслей промышленности. С момента создания компания специализируется на разработке и изготовлении клапанов, как элементов полевого КИПа. В настоящее время фирма представляет собой законченный производственный цикл, от разработки продукции до ее изготовления и сборки. Продукция компании является импортозамещающей и конкурентоспособной в области производства клапанов.



ПНФ «ЛГ автоматика» разработала российский вариант сегментного трехэксцентрикового клапана и освоила его серийное производство (без получения или закупки импортных комплектующих). В перечне выпускаемой фирмой продукции – плунжерные клапаны (КМР, КМО, КМРО), клапаны высокого давления(КВД), осенаклонные клапаны, баттерфляй (КБР,КБО), сегментные (КБР-С, КБО-С, КБРО-С) шланговые (КШС) и футерованные клапаны (УИФ, МИУФ), а также другие конструкции, каждая из которых выпускается из различных материалов, на различные давления (Ру от 1,6 Мпа до 40,0 Мпа) и условный диаметр (Ду от 10 мм 600 мм). Клапаны выпускаются с электро, пневматическими или ручными приводами.



По материалам пресс-службы ПНФ «ЛГ автоматика»