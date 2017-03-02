Модель шарового крана напечатали на 3D-принтере

Компания «CIRCOR Energy», специализирующаяся на дизайне, изготовлении, и маркетинге элементов запорной арматуры, представила цапфовые шаровые краны с цельносварным корпусом серии WB-CIRCOR. В целях лучшего ознакомления заказчиков с элементами конструкции, компания «3D Print Texas» отпечатала модель крана при помощи 3D-печати.



CIRCOR Energy в своей деятельности исходит из того факта, что соображения безопасности и надежности являются приоритетом при изготовлении элементов трубопроводных систем. Краны с цельносварным корпусом, соответствующие стандарту API 6D, обеспечивают наилучшее решение для подземного использования и не только. В частности, краны серии WB изготовлены так, чтобы минимизировать количество сварных швов, а значит – сократить места возможных утечек при долгой эксплуатации крана при подземной установке. Продуманная конструкция сочетает в себе максимальную прочность и проверенную конструкцию седла шарового крана и является предпочтительной моделью для рынка трубопроводов.



Характеристики кранов:



* Конструкция крана - цельносварная - 8 «FP-48» FP - CS - ANSI Class 300, 600 *



* Краны имеют облегченный вес, двойную блокировку протечек.



* Шток защищен от воздействия излишнего давления при помощи элементов конструкции



* Подшипники с низким коэффициентом трения и защитой от коррозии



* Пожаробезопасны. Разработаны и протестированы на: API 6FA, API 607, ISO 10497



* Антистатические заземления между запорным элементом, седлом и корпусом.



Как отмечают специалисты РГК «Палюр», пока что при помощи трехмерной печати можно изготавливать лишь модели арматуры, а также, с некоторой дорой вероятности, – вспомогательные детали, использующиеся при ее производстве, например – формы. «Однако недалек тот день, когда станет возможным изготовление непосредственно самих деталей арматуры, полностью при помощи 3D печати. Этот день станет настоящим переворотом в промышленности», – заключают в пресс-службе компании.



Пермская Региональная Газовая Компания «ПАЛЮР» осуществляет проектирование и производство газовых фильтров и сепараторов высокого давления от 1,6 до 12,0 МПа со степенью фильтрации ...80...40..10...5...1 мкм; сборочное производство дисковых поворотных затворов PALUR-ZD с симметричным, двухэксцентриковым и трехэксцентриковым принципом конструкции запирания диска. Диапазон условного прохода 50-2400 мм, диапазон рабочего давления 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0 МПа. Также предприятие работает с проектными и монтажно-строительными организациями по подбору газового оборудования и запорной арматуры.



По материалам пресс-службы РГК «ПАЛЮР»