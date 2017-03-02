СК «ИНТРА»: за нами не заржавеет

Не так давно Сервисная Компания «ИНТРА» отчиталась об успешном завершении тестировании технологии защиты от коррозии OxiFree, проходившем начиная с середины 2015 на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) компании «Сахалин Энерджи». По сообщению пресс-службы, испытанию подвергались несколько фланцевых соединений, на которые после предварительной подготовки был нанесен полимерный материал OxiFree. Производственный комплекс «Сахалин Энерджи» расположен на юге Сахалина, на побережье залива Анива, поэтому среда для испытаний была выбрана подходящая — высокая влажность воздуха и значительная концентрация морской соли обычно являются сильнейшими катализаторами коррозии, кроме того, в течение всего срока испытаний был зафиксирован перепад температур от -30 до +30 градусов Цельсия.



На одном из фланцев защитная оболочка OxiFree была удалена спустя 10 месяцев, визуальный осмотр подтвердил отсутствие видимых следов коррозии. Остальные фланцы были осмотрены через год после начала испытаний, оценка их состояния также подтвердила успешное завершение испытаний.



В результате проведения испытаний технология защиты от коррозии OxiFree была признана эффективной для использования на объектах, расположенных как на побережье, так и на морских платформах, и может быть рекомендована для применения на объектах Shell.



Образованная в 2007 году Сервисная Компания «ИНТРА» входит в ГК INTRATOOL, переросла в самостоятельное инжинирингово-производственное направление внутри Группы компаний и осуществляет комплекс работ по ремонту и техническому обслуживанию технологического оборудования и трубопроводов промышленных предприятий, а также комплекс мероприятий по супервайзингу строительных и ремонтных работ. Эффективно развивая традиционные сервисы: безостановочные методы ремонта, интегрированную систему управления надежностью ИНТРАСОФТ, услуги по повышению эффективности капитального ремонта, – компания продолжает двигаться в сторону повышения технологичности, комплексности и диверсифицированности. Сегодня среди приоритетных задач – расширение сферы деятельности в пользу повышения регионального присутствия, выхода на новые рынки и снижения уровня импортозависимости.



По материалам пресс-службы ГК INTRATOOL