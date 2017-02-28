Ассоциация «Новые технологии газовой отрасли» и «Газпром» начнут взаимодействие в Системе ИНГАЗСЕРТ

Вчера, 28 февраля 2017 года, в Сочи рамках Российского инвестиционного форума Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Исполнительный директор Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» Руслан Горюхин подписали Соглашение о взаимодействии в рамках Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.



В соответствии с документом Ассоциация определена Центральным органом Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства». Ассоциация будет сотрудничать с «Газпромом» при организации работ по добровольной сертификации продукции, работ, услуг и систем менеджмента в этих сферах. Среди основных целей взаимодействия — развитие технического прогресса, повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг российских производителей, развитие Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.



Система ИНТЕРГАЗСЕРТ разработана «Газпромом» на основе лучших мировых практик. Она призвана подтверждать соответствие продукции, работ, услуг и систем менеджмента требованиям международных, национальных стандартов, стандартов ПАО «Газпром». Область деятельности Системы охватывает множество однородных групп продукции — от природного газа и нефти до широкого спектра продукции нефтегазового машиностроения, средств автоматизации и программного обеспечения. Для каждой из этих групп действуют отдельные комплексы стандартов, а также установлены специальные правила и процедуры сертификации.



Напомним, Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» учреждена в 2012 году. Она объединяет промышленный потенциал 118 крупнейших российских предприятий и консолидирует усилия отечественных предприятий в области разработки и внедрения передовых технологий в производстве оборудования для добычи, транспортировки и переработки природного газа, единых принципов организации производственных процессов, стандартизации и унификации оборудования и технических решений, использования энергосберегающих технологий на объектах газовой отрасли.



По материалам пресс-службы ПАО «Газпром»