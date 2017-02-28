ИФАЗ изготовил партию задвижек для Южно-Украинской АЭС

Пресс-служба Ивано-Франковского арматурного завода сообщает, что в производственных цехах предприятия завершилось изготовление продукции атомной группы для Южно-Украинской АЭС. В частности, было изготовлено 12 задвижек ИА11165 диаметром 300 мм и 350 мм. Данная арматура будет использована для реализации проекта по замене чугунной арматуры в системе ТВОП энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС. После успешных приемо-сдаточных испытаний партию задвижек отгрузили в адрес заказчика.



ПАО «Ивано-Франковский арматурный завод» – один из крупнейших на Украине производителей трубопроводной арматуры для предприятий энергетической отрасли, нефтегазового комплекса, химической промышленности, металлургии и водоснабжения, арматуры специального назначения, необходимой для систем обеспечения безопасности ядерных установок (для первого и второго контуров АЭС, систем локализации аварий), а также фланцев для трубопроводов различного давления (под заказ).



По материалам пресс-службы ПАО «ИФАЗ»