Компания TECOFI поставила арматуру для «Водоканала» Якутска

Пресс-служба компании TECOFI опубликовала статью об использовании продукции марки TECOFI в проекте «Строительство нового водозабора и водоочистной станции АО «Водоканал», г. Якутск». Компанией была поставлена следующая арматура:



* фланцевые дисковые поворотные затворы с двойным эксцентриситетом «ТЕКВАТ» (тип VP 4201-В04, корпус и диск из ковкого чугуна GGG50 с антикоррозийным покрытием) DN1000 Ру10, DN600 Ру10 и DN800 Ру10. Управление осуществляется с помощью электропривода Bernard (модель ASM 10, электродвигатель 0,5 кВт);



* фланцевые разборные соединения (демонтажные вставки) производства TECOFI (тип JT5200, уплотнительное кольцо ЭПДМ, корпус углеродистая сталь S235 JR) DN1000 Ру10, DN600 Ру10 и DN800 Ру10;



* фланцевые поворотные обратные клапаны с наклонным седлом (DN600 Ру10).



Компания TECOFI была создана группой технических специалистов, работающих в области проектирования, производства и продаж промышленной запорной арматуры в 1985 году в Испании, потом переместилась во Францию. Подразделения компании располагаются недалеко от города Лион, в Рон-Альпийском регионе. Сегодня Tecofi является производителем запорной арматуры по всему миру. У компании широкая дистрибьюторская сеть, работает специальный отдел разработки новой продукции, предоставляется техническая поддержка и сервисное обслуживание. TECOFI сотрудничает с предприятиями, специализирующимися на водоснабжении и водоотведении, с целлюлозно-бумажными заводами, организациями химической промышленности.



По материалам пресс-службы TECOFI