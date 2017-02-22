В ЖУРНАЛЕ «ТПА» № 1 (88) 2017 БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА СТАТЬЯ «РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ KLINGER® KGS – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ»

Любую водопроводную сеть нужно рассматривать как отдельный случай и учитывать условия местности (почва, плотность населения, климат и т.д.). Но для всех трубопроводов справедлив тот факт, что негерметичность возникает там, где стоит неподходящее уплотнение. Для повышения уровня герметичности разъёмных соединений на водопроводах в некоторых европейских странах и, в частности, в Германии, уже много лет используют надежные резинометаллические фланцевые уплотнения. Для решения данного комплекса задач в системах питьевого водоснабжения компанией KLINGER GmbH (Германия) были разработаны резинометаллические уплотнения серии KGS. Характеристики и основные преимущества резинометаллических уплотнений KLINGER® KGS представлены в статье «Резинометаллические прокладки KLINGER® KGS – эффективный инструмент для предотвращения потерь питьевой воды», опубликованной в журнале «ТПА» № 1 (88) 2017. Ознакомиться с полной версией статьи вы можете в новом номере журнала ТПА или на сайте официального дистрибьютора уплотнений KLINGER® в России – ООО «ИЛЬМА».



По материалам пресс-службы ООО «Ильма»