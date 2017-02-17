МК «Сплав» выиграл тендер на поставку ж/д-арматуры для «Сибура»

Как сообщает пресс-служба машиностроительной корпорации, «Сплав» в очередной раз стал победителем в тендере на поставку запорно-предохранительной арматуры, предназначенной для модернизации вагонов-цистерн компании «Сибур-транс». По договору, заключенному между компаниями, МК «Сплав» осуществит производство и поставку партии запорно-предохранительной арматуры, предназначенной для вагонов-цистерн, транспортирующих сжиженные углеводороды. Продукция будет произведена в кратчайший период с серьезным опережением сроков, указанных в договоре.



Данная партия арматуры предназначена для проведения целого комплекса модернизационных и ремонтных работ, связанных с заменой других марок оборудования, ранее установленного или уже отработавшего свой срок. Как комментирует Павел Замахин, начальник Управления по продажам общепромышленной арматуры МК «Сплав», все необходимые процедуры пересогласования, связанные с заменой, пройдены, контракт на поставку заключен. «Использование именно нашей арматуры для модернизационного процесса, безусловно, говорит о высоком доверии к нам как производителю и о том, что на рынке ж/д арматуры «Сплав» - на самых передовых позициях», – подчеркивает специалист.



Напомним, с компанией «Сибур-транс», одним из крупнейших логистических ж/д операторов, Корпорацию «Сплав» связывают прочные партнерские отношения – она является основным поставщиком запорно-предохранительной арматуры, устройств слива-налива и комплектующих для подвижного состава транспортного предприятия, входящего в состав крупнейшей отечественной нефтехимической корпорации «Сибур холдинг».



МК «Сплав» – один из ведущих поставщиков трубопроводной арматуры и оборудования для АЭС. Оборудование и трубопроводная арматура, произведенные на площадках предприятия,



установлены на всех энергоблоках АЭС в России, а также на АЭС за рубежом, построенным по российским проектам. Корпорация «Сплав» поставляет оборудование и трубопроводную арматуру, как на действующие АЭС, так и на строящиеся блоки в России и за рубежом. У предприятия широкий ассортимент продукции и огромный список партнеров.





По материалам пресс-службы МК «Сплав»