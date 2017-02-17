«Транснефть-Диаскан» запатентовала три новых разработки

Компанией «Транснефть - Диаскан» в январе 2017 года получены три патента Российской Федерации, подтверждающие исключительное право предприятия до 2035 года на следующие технические решения:

1. «Способ внутритрубного ультразвукового контроля», патент №2607258;

2. «Способ определения точного объема вынесенного металла коррозионных дефектов по ультразвуковым данным ВТД», патент №2607359;

3. «Способ оценки геометрических размеров дефектов стенки трубной секции и сварных швов по данным ультразвукового внутритрубного дефектоскопа с помощью поиска связанных индикаций», №2607766.

Напомним, АО «Транснефть - Диаскан», созданное в 1991 году, – высокотехнологичное наукоемкое предприятие с развитой научно-технической базой, обладающее высоким инновационным потенциалом. К настоящему моменту акционерным обществом получены патенты РФ на 32 изобретения и 33 полезные модели. Также предприятие является правообладателем 42 свидетельств о государственной регистрации на базы данных и программ для ЭВМ. В 2017 году запланировано получение еще 6 патентов и свидетельств. Компания осуществляет следующие виды деятельности:

* разрабатывает и изготавливает внутритрубные инспекционные приборы и очистное оборудование;

* проводит внутритрубную диагностику линейной части трубопроводов с выпуском технических отчетов, включающих информацию по оценке технического состояния, срокам и методам проведения ремонта;

* осуществляет мониторинг технического состояния трубопроводов на основе периодических обследований и ведения баз данных;

* проводит экспериментальные исследования и НИОКР;

* проводит полное техническое диагностирование резервуаров и частичное обследование резервуаров без вывода их из эксплуатации;

* осуществляет генподрядные функции по техническому диагностированию и освидетельствованию объектов трубопроводов: технологических и вспомогательных трубопроводов нефтеперекачивающих станций, механо-технологического и энергетического оборудования, средств автоматики, телемеханики и противокоррозионной защиты;

* проводит оценку технического состояния этих объектов с выпуском экспертных заключений;

* проводит проверку работоспособности систем автоматики и телемеханики, автоматизированных систем управления нефтеперекачивающих станций путем испытаний оборудования на комплексном стенде.

По материалам пресс-службы АО «Транснефть-Диаскан»