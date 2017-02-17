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ЦКБА завоевало звание «Надёжный поставщик—2016»

17 февраля, 2017 15

Этот статус был присвоен Центральному Конструкторскому Бюро Арматуростроения по итогам исследования, проведённого порталом электронных торгов Фабрикант. Как сообщают в компании, ЦКБА является постоянным участником электронной торговой площадки с 2010 года и уже получало статус «Надёжный поставщик» в 2014 году. Фабрикант отметил активную деятельность ЦКБА, успешное участие в торгах и последующее заключение контрактов. Звание «Надёжный поставщик—2016», полученное ЦКБА, — это высокая оценка профессиональной работы компании, сумевшей заслужить доверие бизнес-партнёров.АО «НПФ «ЦКБА» — инжиниринговая компания полного цикла, основанная в 1945 году. Компания специализируется на поставках трубопроводной арматуры для различных отраслей промышленности, включая атомную энергетику, судостроение, нефтегазовую отрасль, химическую промышленность. С 2010 года входит в структуру промышленных активов «Газпромбанк» в составе Группы ОМЗ.

По материалам пресс-службы ЦКБА

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