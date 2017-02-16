«Данфосс» обновил парк оборудования обрабатывающим центром нового поколения

Для увеличения производительности и снижения себестоимости продукции компания «Данфосс» активно внедряет высокоточное оборудование и современные технологии. Среди последних инноваций – автоматизированный токарно-фрезерный обрабатывающий центр Mori Seiki NZX1500, запуск которого произведен в конце 2016 года. Высокопроизводительный 8-осевой производственный комплекс установлен на участке механической обработки на заводе компании в подмосковном Нахабино. Он оснащен двумя шпинделями и двумя револьверами. Таким образом, деталь в станке обрабатывается со всех сторон. Благодаря этому за один цикл на выходе получается сразу готовое изделие. Обрабатывающий центр также осуществляет автоматическую подачу заготовки и автоматическую выгрузку деталей. Все это позволяет организовать производство с минимальным участием персонала.

На новом оборудовании уже освоен выпуск штоков для стальных шаровых кранов JiP Standard, а также шести типов корпусов для штоков. В марте 2017 года планируется начать серийное производство этих изделий. По оценкам специалистов, экономия в связи с данной локализацией составит около 200 тыс. евро в год.

Компания Danfoss считается ведущим производителем средств автоматизации и устройств для систем теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования зданий и холодильных систем, широкого спектра регуляторов прямого действия, приводной техники, промышленной автоматики, запорной и регулирующей арматуры.

По материалам пресс-службы Danfoss