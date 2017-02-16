ПК «КОНТУР» получила новый сертификат на фасонные части труб

Как сообщает пресс-служба компании, 13 февраля 2017 года прошли сертификацию фасонные части серий КОНТУР СТАНДАРТ и КОНТУР УЮТ для систем внутренней канализации, а также серии КОНТУР ОРАНЖ для наружной канализации .

По результатам сертификационных испытаний фасонные части СТАНДАРТ, УЮТ и ОРАНЖ полностью соответствует требованиям ТУ 22.21.21-010-14504968-2016. Посмотреть и скачать сертификат в формате pdf можно сайте компании.

Напомним, что трубы и фасонные части наружной канализации ОРАНЖ применяются при монтаже наружных сетей канализации, отводящих сточные жидкости, к которым материал труб и их соединений химически стоек при максимальной температуре постоянных стоков +70°С и кратковременных (в течении 5 мин.) стоков с температурой до +95°С. Аналогом данной серии для безнапорной внутренней канализации являются трубы и фасонные части КОНТУР СТАНДАРТ.

Полипропиленовые малошумные трубы и фасонные части КОНТУР УЮТ применяются при монтаже безнапорной внутренней канализации и технологических трубопроводов в гражданском и промышленном строительстве с температурой постоянных стоков от 2°до 80°С и кратковременных (в течении 1 минуты) стоков с температурой до 95°С на объектах, к которым предъявляются повышенные требования по шумам: объекты медицинского назначения: больницы, санатории; отели, административные здания; объекты промышленности.

ПК «КОНТУР» с 2004 года осуществляет поставки на российский рынок трубопроводных систем из полипропилена и инструмента для монтажа этих систем, а в 2007 году компания начала выпускать полипропиленовые трубы и фитинги, шаровые краны для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления различного давления и диаметра. В начале 2008 года была зарегистрирована собственная торговая марка «КОНТУР», под которой теперь производится вся продукция. В настоящее время компания ставит перед собой задачу стать одним из ведущих российских предприятий по производству полипропиленовых трубопроводов для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления.

По материалам пресс-службы ПК «КОНТУР»