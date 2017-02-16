Электроприводы АУМА установлены на Биробиджанской ТЭЦ на Дальнем Востоке

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» осуществило поставку оборудования АУМА для реконструкции багерной насосной на Биробиджанской ТЭЦ. Вторая поставка запланирована на конец марта.

«Для этого проекта мы предложили простое и надежное решение – приводы AUMA NORM. Заказчик получил то, что требовалось, не переплачивая за лишние ненужные опции», - комментирует Дмитрий Просин, руководитель обособленного подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Хабаровске.

Коротко о компании:

ООО «ПРИВОДЫ АУМА», официальный представитель AUMA Riester GmbH & Co.KG (Германия), мирового лидера в разработке и производстве электроприводов для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры.

С 2001 г. ООО «ПРИВОДЫ АУМА» поставляет на рынок России, стран СНГ весь ассортимент электроприводов и редукторов АУМА, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание всего оборудования АУМА на территории своей ответственности.

Производственная площадка, обеспечивающая сборку электроприводов в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях по Российским техническим условиям, располагается в г. Химки Московской области. Компания также оказывает техническую и консультационную поддержку предприятий, эксплуатирующих оборудование АУМА. Официальный сайт компании www.auma.ru.