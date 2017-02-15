Представляем новое арматурное предприятие из Ленинградской области DENDOR VALVE на выставке АКВАТЕРМ-2017

О компании DENDOR

В 2016 году в России, а именно в Ленинградской области было локализовано производство еще одного известного предприятия,

изготавливающего трубопроводную арматуру – DENDOR VALVE INDUSTRIAL. О том, как продвигается строительство нового завода,

какую номенклатуру уже освоили на предприятии и какие задачи стоят перед руководством нам рассказал Ильдус Дамирович Хасанов,

заместитель генерального директора по технической части компании ЗАО «Энергия» – официального представителя бренда DENDOR в России.

Компания DENDOR Valve Industrial известна своей трубопроводной арматурой на мировом рынке с 1992 года. В 1999 году ЗАО «ЭНЕРГИЯ»

становится уникальным дистрибьютором DENDOR Valve Industrial в России. За прошедшие 16 лет совместными усилиями компаний

был совершен колоссальный рывок на российском рынке трубопроводной арматуры. Качество продукции DENDOR Valve Industrial признано

как в Европе (ISO), так и в России (ГОСТ и ТУ). Среди профессионалов продукция известна своей надежностью и неприхотливостью

в эксплуатации. Инженеры и конструкторы компании непрерывно работают над совершенствованием и увеличением ассортимента

создаваемого оборудования, учитывая при этом пожелания и оценки потребителей.