ARAKO поставила 8 задвижек высокого давления болгарской компании

В начале февраля чешская компания ARAKO (входит в «Атомэнергомаш») отгрузила 8 задвижек высокого давления S43 для болгарской компании «Теплофикация София». Диаметры задвижек составили DN 65, DN 100 и DN 200. Как сообщает производитель, по требованию заказчика были задвижки оснащены байпасом, а три задвижки с диаметром DN 100, в связи с высокими рабочими параметрами, были изготовлены из специального материала 1.4903 (F91).

Это была вторая поставка по договору, который был подписан осенью 2016 года, причем первая поставка осуществилась в конце 2016 года и включала в себя 190 клапанов высокого давления V46.2 и V46.3. Общая стоимость договора – приблизительно 100 тыс. евро.

Компания ARAKO spol. s r.o. – это чешский производитель трубопроводной арматуры (ТПА) для энергетики, химической и нефтехимической промышленности. Более чем шестидесятилетние традиции в области разработки и производства арматуры в городе Опава связаны с традициями концерна «SIGMA» и компании «Minerva». С 2007 года компания входит в состав российского холдинга «Атомэнергомаш» и предоставляет комплексные услуги в области разработки, производства и сервисного обслуживания трубопроводной арматуры. В ассортимент продукции компании ARAKO входит арматура из углеродистой, легированной и нержавеющей сталей, а именно запорные и обратные клапаны, сильфонные клапаны, задвижки, обратные затворы, фильтры, шаровые краны, спускные и продувочные клапаны. Отдельный ассортимент продукции представляет собой специальная арматура для атомной энергетики.

По материалам пресс-службы ARAKO