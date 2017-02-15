ЦКБА продолжит выполнять работы по экспертизе технической безопасности

Как сообщает пресс-служба компании, Центральное Конструкторское Бюро Арматуростроения, имеющее многолетний опыт оказания экспертных услуг и обладающее лицензией на выполнение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, подтвердило право выполнять работы по ЭПБ в соответствии с новыми требованиями Ростехнадзора.

В частности, в соответствии с изменениями в Административном регламенте Ростехнадзора по ведению реестра заключений ЭПБ (приказ Ростехнадзора от 31 мая 2016 г. № 206) с 1 августа 2016 года обязательным условием выполнения работ по проведению экспертизы в отношении опасных производственных объектов является наличие в штате и участие в работах по ЭПБ эксперта, аттестованного в новом установленном порядке.

Экспертом ЦКБА, заместителем директора по научной работе Токмаковым Олегом Анатольевичем были успешно сданы необходимые аттестационные экзамены, по результатам которых ему была присвоена квалификация эксперта первой категории

по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производствах.

Напомним, ЦКБА выполняет работы по ЭПБ трубопроводной арматуры с 2005 года, основными заказчиками экспертизы являются предприятия ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть». Общее количество обследованной арматуры с составлением паспортов составляет более 18 тысяч единиц, в том числе иностранного производства (Австрия, Венгрия, Германия, Италия, Румыния, Франция, Югославия, Япония, Канада, США и др.).

АО «НПФ «ЦКБА» — инжиниринговая компания полного цикла, основанная в 1945 году. Компания специализируется на поставках трубопроводной арматуры для различных отраслей промышленности, включая атомную энергетику, судостроение, нефтегазовую отрасль, химическую промышленность. С 2010 года входит в структуру промышленных активов Газпромбанк (АО) в составе Группы ОМЗ.

По материалам пресс-службы ЦКБА