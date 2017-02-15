«Самотлорнефтегаз» использует новейшие методы ремонта трубопроводов

В настоящее время трубопроводный парк Самотлорского месторождения насчитывает порядка 6000 километров трубопровода. Реализация программы повышения их надежности позволяет сокращать уровень аварийности на 1,9 % в год. Повышению надежности трубопроводного парка способствуют системная профилактическая работа и применение прогрессивных методов ремонта и диагностики.

К примеру, в прошлом году предприятием успешно выполнено с помощью специального комплекса оборудования пять операций по ремонту трубопроводов под давлением без остановки транспорта продукта. Главное преимущество данной технологии по сравнению с традиционными методами, прежде всего, в том, что она позволяет производить замену дефектных участков, ремонт или установку запорной арматуры, врезку перемычек и другие виды работ без прекращения поставки продукта и снижения давления в трубопроводе. Как отмечает начальник ЦЭРТ-2 АО «Самотлорнефтегаз» Василий Смоленинов, это значит, что исключается необходимость остановки значительного числа скважин для замены изношенного участка трубопровода, сокращаются потери по объему добычи нефти и затраты на привлечение дополнительного оборудования и персонала.

Важно, что при проведении ремонтных работ обеспечивается надежное герметичное перекрытие дефектного участка. При этом транспортировка добытой нефтегазосодержащей жидкости продолжается по байпасной линии в обход ремонтируемого участка. В качестве байпасной линии используется мобильная трубопроводная система из плоскосворачиваемых полиуретановых рукавов. Сборно-разборный трубопровод нового поколения обладает рядом существенных преимуществ перед трубопроводами из металлических труб. В частности, для его укладки не требуется предварительная подготовка трасы в полном объеме, т.е. нет необходимости в земляных, сварочных и строительно-монтажных работах. Диапазон рабочих температур от –60 до +80°С, трубопровод обладает высокой химической стойкостью, работает без протечек, мобилен в эксплуатации.

Появились у нефтяников и модульные дорожные покрытия из композитных материалов. Теперь больше не приходится прокладывать временные дороги к труднодоступным участкам, используя завозной грунт и тратя время на восстановление полотна, поврежденное тяжелой техникой. Модульные дорожные покрытия прекрасно справляются с этой задачей. Им не страшна даже заболоченная местность, которой на Самотлоре в избытке.

Однако целостность трубопроводов достигается не только методами диагностики и ремонтом, но и заменой старого трубопроводного парка. Причем трубы применяются более современные – с внутренним и усиленным наружным защитным покрытием. В 2016 году Обществом заменено более 142 км трубопроводов.

Таким образом, трубопроводное хозяйство, действительно находится под пристальным контролем. Помогают в этом и беспилотники (БЛА). На текущий момент их на предприятии семь. Полеты идут круглосуточно, в среднем дронами за 24 часа совершается 5–6 полетов по заданным маршрутам. В сутки общий налет составляет около тысячи километров. Внутритрубная диагностика также стала уже обычным методом обследования линейных трубопроводов АО «Самотлорнефтегаз». Ультразвуковой диагностический снаряд, который активно применяется предприятием с 2014 года, позволил кратно расширить контроль за состоянием трубопроводов. Внедрение передовых технологий и научных разработок позволяют акционерному обществу применять к каждому трубопроводу комплексный подход. И работа в данном направлении успешно продолжается.

В настоящее время АО «Самотлорнефтегаз» эксплуатирует 5909,7 км трубопроводов различного значения – это нефтесборы, водоводы высокого и низкого давления, система газопроводов, система напорных нефтепроводов. Эксплуатацией и техническим обслуживанием трубопроводов занимаются три цеха эксплуатации и ремонта трубопроводов (ЦЭРТ) и лаборатория неразрушающего контроля. Их главная задача – обеспечение безопасности и безаварийности трубопроводов, а также предупреждение инцидентов за счет выявления дефектов на ранних стадиях развития.

По материалам «ФедПресс»