«Севермаш» поставил шаровые краны для Ленинградской АЭС-2

Как сообщает пресс-служба производственного предприятия «Севермаш», компания изготовила и поставила в адрес Ленинградской АЭС-2 шаровые краны для особо агрессивных сред из молибденосодержащей нержавеющей стали 10Х17Н13М2Т. Краны шаровые, изготовленные из этой марки стали, обладают повышенной коррозионной стойкостью и могут применяться в атомной отрасли взамен футерованных фторопластом шаровых кранов.

Продукция отгружена по договору поставки с Монтажно-строительным управлением № 90 (МСУ-90), которое является дочерней компанией строительного холдинга «ТИТАН-2» и осуществляет монтаж оборудования на Ленинградской АЭС-2. Коллективом АО «МСУ-90» смонтированы восемь энергоблоков на разных атомных станциях России, реактор института ядерной физики Российской академии наук, ряд других промышленных, военных и гражданских объектов. Силами компании проводилась реконструкция всех четырех энергоблоков Ленинградской АЭС, в том числе работы по замене технологических каналов реактора.

Холдинг «СеверМаш» (г. Рыбинск Ярославской области) является одним из ведущих производителей трубопроводной арматуры в России, выпускающий до 50 тыс. изделий в год. Компания реализует все этапы жизненного цикла выпускаемой продукции – от проектирования и маркетингового исследования до серийного производства. Начав в 1999 году с небольшого цеха и нескольких станков для производства оснастки, более чем за 15 лет завод добился значительного расширения номенклатуры выпускаемой продукции собственной разработки под своей торговой маркой и увеличения объёмов поставок. На сегодняшний день в номенклатуре продукции, выпускаемой «СеверМаш»:

- сильфонные и сальниковые клапаны, шаровые краны, дисковые затворы для установки на трубопроводах предприятий Атомной энергетики (АЭС);

- шаровые краны DN10-200, PN до 16,0 МПа для установки на трубопроводах атомных станций (АЭС) и других предприятий и производств атомной отрасли;

- сильфонные (аналог 14нж17ст, 14с17ст) и сальниковые (аналог 15нж54бк, 15с54бк, 15с54ст) клапаны для установки на технологических линиях газовой, нефтяной, нефтехимической и других отраслях промышленности;

- шаровые краны DN 10-1400, PN до 32,0 МПа для установки на трубопроводах газовой, нефтяной, химической промышленностей, а также шаровые краны для транспортирования морской воды, жидкого и газообразного хлора и продуктов на его

основе; - дисковые затворы и задвижки для предприятий ЖКХ, водоканалов и коммунальных сетей;

- детали запорной арматуры и оборудования по чертежам заказчика.