Воронежский «НЕКСТ ТРЕЙД» освоит литейное производство

Как сообщает РБК+, вслед за производством отливок из чугуна «ЗАВОД НЕКСТ ТРЕЙД» планирует освоить технологии литья стали, алюминия и цветных металлов. Это позволит изготавливать для одного из партнеров оригинальные корпусные детали запорной и регулирующей арматуры, которые сейчас отливаются лишь в Европе. Кроме того, планируется сотрудничество с заинтересованными предприятиями из Москвы и Санкт-Петербурга.

В настоящее время «НЕКСТ ТРЕЙД» сосредоточен на самом известном способе получения изделий из металла – технологии литья в песчано-глинистые формы. Благодаря данной технологии получаются различные по размеру и массе, конфигурации и сложности детали для многих отраслей промышленности. Изделия, производимые таким способом, применяются достаточно широко. Как отмечает директор литейного производства Александр Давыдов, это могут быть детали ленточных транспортеров, траки для гусеничной техники, зубья для ковшей экскаваторов, станины – любая конструкция, где имеются шестеренки, звездочки, шкивы, кронштейны. Сюда же относится художественное литье — барельефы, каминные решетки, скамейки, лавки, парковые скульптуры, садовая мебель, плитка. Полный ассортимент вскоре будет представлен на сайте next-trade.ru.

В интервью РБК + совладелец «Некст-Трейд» Сергей Давыдов рассказал, что изначально литейная площадка была создана для решения внутренних производственных задач. Теперь же «ЗАВОД НЕКСТ ТРЕЙД» расширил географию бизнеса и предложил услуги аутсорсинга другим предприятиям. Большая часть заказов поступила от организаций, задействованных в сборке сельскохозяйственной техники. Ими стали порядка двадцати местных компаний. Директор «Воронежагротехсервис» — одного из ключевых партнеров — рассказал, что с «ЗАВОДОМ НЕКСТ ТРЕЙД» они работают давно: «Сотрудничать начали практически сразу после открытия производства. Нами были заказаны модели для производства чугунных отливок по нашим чертежам, которые были выполнены в кротчайшие сроки. Другие заводы отказывались принять на себя возможность изготавливать модели. Срок исполнения заказов на поставку чугунных заготовок составляет не более трех-четырех дней, а главное — без брака». Заместитель директора «Воронежской агротехники» подтвердил высокое качество продукции: «ЗАВОД НЕКСТ ТРЕЙД» надежный партнер. Для нашего предприятия важен ассортимент и сроки выполнения заказов. Эти два условия соблюдаются на очень хорошем уровне».

Передача технологических процессов на аутсорсинг востребована в России. Такое взаимодействие удобно для организаций, которые не могут обеспечить полный производственный цикл собственными силами. При малых объемах необходимых изделий тот же литейный участок

попросту не нужен, а обращение к крупным предприятиям гарантирует высокие затраты на изготовление. В противовес им компании, аналогичные «ЗАВОДУ НЕКСТ ТРЕЙД», выполняют небольшие заказы с проведением необходимых конструкторских разработок намного дешевле.

Представители воронежского завода отмечают: «Многие модели сельхозмашин, выпускаемых в настоящее время, разработаны 40-50 лет назад. Стремясь идти в ногу со временем, производители этих машин непрерывно модернизируют узлы и механизмы. Технология нашего производства позволяет учитывать все эти изменения, и выпускать детали не тратя многие месяцы на внедрение в производство новых моделей. Запросы поступают не только от производителей зернопогрузчиков и очистительных машин Воронежской области, но и с юга России — из Ростовской области, Краснодарского края и Ставрополья. При необходимости «ЗАВОД НЕКСТ ТРЕЙД» готов предложить запуск линейки эксклюзивных изделий.

«ЗАВОД НЕКСТ ТРЕЙД» входит в группу компаний «Некст-Трейд», специализируется на изготовлении отливок из чугуна. Производство отливок осуществляется с января 2016 года. ООО «Некст-Трейд» работает на рынке нефтегазового оборудования с 1999 года. Компания специализируется на выпуске запасных частей по программе импортозамещения и производстве нестандартного оборудования для добычи газа. Получены патенты на изобретение устройства и способа применения игольчатого клапана, регулирующего клапана, клиновой задвижки.