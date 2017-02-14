«Гусар» прошел сертификацию по API Specification Q1

Как сообщает пресс-служба компании, по итогам сертификационного аудита, проведенного Американским институтом нефти (API) в сентябре 2016 года, завод «Гусар» получил сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям американского стандарта API Specification Q1. Данный стандарт применим к проектированию и производству запорной арматуры для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности. Действие сертификата будет подтверждаться ежегодным надзорным аудитом и ресертификацией раз в 3 года.

Гусевский арматурный завод «Гусар» основан в 2002 году и специализируется на производстве трубопроводной арматуры для нефтегазовой промышленности. Высокий технологический уровень и современная производственная база позволили предприятию наладить производство запорной арматуры, отвечающей всем российским и международным стандартам. В настоящий момент завод выпускает задвижки клиновые, задвижки шиберные, задвижки ЗКС, клапаны регулирующие, клапаны запорно-регулирующие и прочую продукцию, которая успешно эксплуатируется на трубопроводах, предназначенных для транспортировки нефти, нефтепродуктов, природного газа, агрессивных сред, воды и водяного пара. Клиентами завода являются крупнейшие компании

нефтегазового комплекса и химической промышленности РФ. В числе приоритетных направлений развития предприятия: постоянное повышение качества выпускаемой продукции, модернизация производства, развитие социальной ответственности и соблюдение экологических норм безопасности.