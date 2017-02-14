Специалисты «Газпром нефти» ознакомились с возможностями НПФ «МКТ-АСДМ»

В начале февраля производственную площадку научно-производственной фирмы НПФ «МКТ-АСДМ» посетила делегация специалистов ПАО «Газпром Нефть». Им были продемонстрированы возможности механообрабатывающего производства и образцы выпускаемой продукции, после чего члены делегации и сотрудники ООО НПФ «МКТ-АСДМ» обменялись мнениями о возможном сотрудничестве.

Напомним, научно-производственная фирма «МКТ-АСДМ» специализируется на разработке современных конструкций нефтегазового оборудования. Одним из направлений в деятельности фирмы является разработка и изготовление трубопроводной арматуры в частности запорно-регулирующих и запорных устройств. Фирма выполняет комплекс работ, включающих: проектирование и изготовление нефтегазового оборудования, выдачу инжиниринговых рекомендаций; авторский надзор при монтаже, пуско-наладочные работы и сервисное обслуживание объектов. Научно-производственная фирма «МКТ-АСДМ» имеет в своем составе:

* Инженерный центр, состоящий из высококлассных специалистов, имеющих большой опыт в проектировании ТПА;

* Заводские производственные мощности более 10 000 м2, оснащенные современными высокопроизводительным оборудованием (обрабатывающие центры, токарные и фрезерные станки европейских производителей), испытательными стендами фирмы «Ventil»;

* Аттестованную лабораторию, позволяющую производить широкий спектр разрушающего и неразрушающего видов контроля (рентгенконтроль, цветная дефектоскопия, ультразвуковой контроль, механические испытания, химический анализ, акустико-эмиссионный контроль, магнитопорошковая дефектоскопия);

* Складские помещения, собственную железнодорожную площадку и ж/д ветку с выходом на РЖД (ст. Челябинск).

На сегодняшний день в портфеле интеллектуальной собственности фирмы более 60 запатентованных разработок по конструкции запорно-регулирующей и запорной арматуры.