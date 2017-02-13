«Данфосс» представил новую серию приводов – VACON 3000

Серия VACON® 3000 – новый привод модульной конструкции для применений среднего напряжения. Главное отличие от типовых средневольтных преобразователей частоты – модульное решение, полностью индивидуальное и конфигурируемое под пользователя. Благодаря этому данная разработка представляет особенный интерес для системных интеграторов и производителей серийного оборудования.

Новая серия предназначена для промышленных применений на основе двигателей с напряжением от 3000 до 4160 В. Базовые конфигурации имеют мощность 2.0 или 3.0 МВт. Для увеличения мощности до 4 или 6 МВт используется параллельное соединение. Среди стандартных решений – насосы, воздуходувки, вентиляторы, конвейеры, шаровые мельницы, компрессоры, экструдеры, мешалки, центрифуги, экскаваторы, испытательные стенды и пускатели для мощных двигателей.

Компактные инверторные модули, имеющие жидкостное охлаждение, позволяют приводу VACON® 3000 работать при любых условиях окружающей среды. Однофазное исполнение инверторных модулей с заземленным радиатором упрощает обслуживание, так как не требуется применение деионизированной воды для охлаждения.

Отличительной особенностью является наличие различных опций для гибкой конфигурации преобразователей частоты с использованием фильтров. Среди них 12-импульсное исполнение и привод с активным выпрямительным модулем (AFE) для рекуперативного торможения и значительного снижения гармонических искажений. Дополнительные опции – LС-фильтры и фильтры синфазных помех для AFE-исполнения, дроссели постоянного тока для 12-импульсного исполнения, а также синусоидальные и du-/dt-фильтры.

Простоту и удобство в эксплуатации обеспечивает стандартный графический пользовательский интерфейс, такой же как в серии VACON 100. Упрощенная конструкция модуля гарантирует решение для применений с малым свободным пространством, где

требуется ограничение пускового тока для быстрого и безопасного запуска и регулирования скорости.

«Данфосс» организовал специальное сообщество системных интеграторов MVP. По продуктам среднего напряжения клиенты получают эффективные решения, удовлетворяющие их требованиям, а также квалифицированную поддержку на этапах проектирования, ввода в эксплуатацию и дальнейшего обслуживания оборудования. Кроме того, компания предлагает чертежи шкафов всем партнерам в качестве шаблона в различных проектах. В них реализуется концепция VACON® 3000 для создания надежного и удобного в обслуживании решения на базе привода среднего напряжения. Чертежи основаны на широко используемой системе компонентов для шкафов Rittal TS8, что гарантирует наличие всех необходимых комплектующих.

Компания Danfoss считается ведущим производителем средств автоматизации и устройств для систем теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования зданий и холодильных систем, широкого спектра регуляторов прямого действия, приводной техники, промышленной автоматики, запорной и регулирующей арматуры.

Анна Попова

По материалам пресс-службы Danfoss