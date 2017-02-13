Новинка в номенклатуре арматуры VALTEC

Ассортимент продукции VALTEC пополнился латунным шаровым краном с двумя переходами на полипропиленовую трубу VTp.745. Как отмечает производитель, VTp.745 – полнопроходной шаровой кран для использования в качестве запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем водоснабжения, включая питьевое, отопления, технологических установок.

Переход крана на полипропиленовую трубу осуществляется с помощью накидных гаек, соединение с трубопроводом – раструбной сваркой. Рукоятка – флажковая, выполненная из оцинкованной стали с ПВХ-покрытием. Минимальный ресурс крана – 8 тыс. циклов. Максимальная рабочая температура – 90 °С, номинальное давление (PN) – 25 бар. В настоящее время на складах компании доступны шаровые краны VTp.745 условным диаметром 20, 25 и 32 мм.

VALTEC S.r.L – итальянский холдинг, созданный в 2002 году и специализирующийся на производстве инженерной сантехники, максимально адаптированной к сложным условиям эксплуатации российских систем тепло- и водоснабжения. Представитель интересов VALTEC на территории России – компания «ВЕСТА Трейдинг».

Анна Попова

По материалам пресс-службы Valtec