Видеоканал ТПА: Акватерм представляет старейшую арматурную компанию Европы Georg Fischer

дной из немногих компаний-производителей трубопроводной арматуры для разных отраслей промышленности, участвующих в выставке, стало российское представительство Georg Fischer. О традиционных направлениях производственной деятельности, планах на будущее и преимуществах пластиковой арматуры нам рассказал Юрий Владимирович Яковлев, технический директор компании.

Компания Georg Fischer была создана в самом начале 19 века в Швейцарии, в 1864 году был налажен выпуск чугунных фитингов. Позднее, в 1957 году, запускается производство пластиковых фитингов. Сегодня Georg Fischer – это солидная корпорация, в которой работают более 600 инженеров. Основные направления производства – это выпуск трубопроводных систем и запчастей, производство сварочного оборудования для автомобильного производства и высокоточные производственные технологии.

