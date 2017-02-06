Новая продукция ОКБ Зенит на выставке Нефтегаз-2017

На выставке «Нефтегаз-2017» ОКБ Зенит представит новую продукцию, разработанную в рамках программы импортозамещения: манжетный пакер чашечного типа; комплект оборудования для хвостовика с возможностью вращения и муфту ГРП с возможностью открытия/закрытия.

Манжетный пакер АО «ОКБ Зенит»

В соответствии с ТЗ от специалисты ОКБ Зенит разработали и изготовили комплект оборудования для проведения многостадийного гидравлического разрыва пластов (МСГРП). Комплект состоит из разрывных муфт ГРПВ -114 и манжетного пакера ПМ 2-114. Совместно с РН-ГРП, дочкой Роснефти, на фонде скважин Самотлорнефтегаза проведены работы на 5 скважинах.

Количество зон стимуляции горизонтальных скважин 7 - 25.

Разобщение интервалов стимуляции производилось заколонными пакерами или сплошным цементированием хвостовика.

Объем проппанта на 1 стадию 7 - 25 т.

Максимальное количество зон стимуляции на 1 пакере – 20 стадий. Все работы проведены силами бригад капитального ремонта скважин (КРС) и флотов ГРП. Технология позволяет производить обратную промывку по вымыву проппанта в насосно - компрессорных трубах (НКТ), в случае получения незапланированного «Стопа», не привлекая комплекс гибких НКТ (ГНКТ).

Комплект оборудования для хвостовика кгнв 178/114 (ОТТГ) с возможностью вращения.

Комплект оснастки хвостовика используется для оснащения потайных колонн (хвостовиков) условным диаметром 114 мм, для их крепления в эксплуатационной колонне условным диаметром 178 мм с толщиной стенки 9,2 мм.

Тип хвостовика - с горизонтальным окончанием нецементируемый, с фильтрами скважинными щелевыми открытыми ФСЩО-114-0,2 ТУ 3665-002-75170487-2007 фильтрами и водонабухающими пакерами (допускается применение фильтров другого типа). При спуске должна обеспечиваться возможность вращения всего хвостовика и промывки через башмак.

С помощью оснастки обеспечивается подвешивание хвостовика и перекрытие межтрубного пространства.

Муфта ГРПП2 – 114

Муфта ГРП с возможностью открытия/закрытия предназначена для гидроразрыва интервала ствола, в котором она установлена, при проведении работ по заканчиванию нецементируемых скважин в многопластовых залежах в открытом стволе диаметром не менее 139,7 мм.

Рабочая среда, в которой работает устройство - пропант, буровой раствор, обработанный химическими реагентами, минерализованная пластовая вода, нефть, растворы HCl (25%), HF (6%) или их комбинации.

Подробнее ознакомится с оборудованием компании АО «ОКБ Зенит» можно С 17 по 20 апреля на «Нефтегаз-2017» на стенде 1F75.

*** АО «ОКБ Зенит» — одна из немногих российских фирм, предлагающих полный комплекс услуг по изготовлению и инжинирингу сложного оборудования для предприятий различных отраслей промышленности: нефтегазодобывающей, авиационной, топливно-энергетической. В основе деятельности "ОКБ Зенит" - решение сложных производственно-технических задач, основанных на использовании научно-технического потенциала, накопленного в ракетно-космической отрасли. Наши решения направлены на снижение издержек, снижение рисков, рост производительности.

*** Международная выставка «Нефтегаз» проводится с 1978 года и является лидирующей выставкой нефтегазового комплекса России, представляющей оборудование для нефтегазовой промышленности. Выставка «Нефтегаз-2017» проводятся при официальной поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Минпромторга России, под патронатом ТПП РФ. Организаторы выставки: АО «Экспоцентр» и Мессе Дюсельдорф. Выставка пройдет с 17 по 20 апреля 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр» Работа Информационного центра (ИЦ) выставки организована Информационным агентством Neftegaz.RU при поддержке Оргкомитета выставки «Нефтегаз-2017» и АО «Экспоцентр».

ИЦ будет открыт все дни работы выставки. В рамках работы ИЦ будет выпускаться ежедневный Бюллетень выставки «Нефтегаз-2017» -«Neftegaz.Daily», в который уже начался прием материалов.