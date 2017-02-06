НПФ «РАСКО» продлила удостоверение дилера СП «Термобрест» ООО

Пресс-служба научно-производственной фирмы «Раско» информирует о получении Удостоверения официального дилера СП «ТермоБрест» ООО на 2017 год. В этом году, по согласованию сторон, регион продаж НПФ «РАСКО» расширен и теперь охватывает всю территорию Евразийского экономического Союза.

Напомним, НПФ «РАСКО» уже более 6 лет уверенно возглавляет рейтинг дилеров СП «ТермоБрест» ООО. Как сообщают на предприятии, лидерство обеспечивается:

* безупречной репутацией надежного поставщика (опыт комплексных поставок с 1994 года)

* большим ассортиментом продукции СП «ТермоБрест» в оперативном запасе на складе в г. Москве;

* максимально короткими сроки доставки любой заказанной продукции производства СП «ТермоБрест» (срок изготовления – не более 2-х недель, еженедельные поставки готовой продукции с завода-производителя (г. Брест) собственным автотранспортом);

* поставкой продукции строго по ценам завода-производителя;

* максимально полной комплектацией комплексных заказов потребителей продукцией других ведущих заводов-производителей по лучшим ценам.

ООО «Научно-производственная фирма «РАСКО», основанное в 1994 году, занимается комплексным решением вопросов оснащения предприятий различных отраслей промышленности современным газовым оборудованием, приборами теплотехнического контроля и регулирующим оборудованием. Основными

направлениями работ стали разработка, консультации, поставка, монтаж и сервисное обслуживание энерго- и ресурсосберегающего оборудования, средств контроля и регулирования для автоматизации технологических процессов, систем водо-, тепло- и газоснабжения, а также кондиционирования и хладоснабжения. С 2008 года НПФ «РАСКО» приступила к серийным поставкам приборов и оборудования под брендом «РАСКО». В настоящее время в линейку продукции под брендом «РАСКО» также входят дифманометры, кнопочные краны, преобразователи давления, реле давления, индикаторы разности давлений и т.д.

Анна Попова

По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»