«НТА-Пром» представляет новую серию купольных регуляторов давления 26-1200

«НТА-Пром» представляет новую серию купольных регуляторов 26-1200 с показателем расхода Cv = 20 под брендом TESCOM – продукция этой серии значительно расширяет возможности линейки регуляторов высокого давления этого бренда.
Купольные регуляторы 26-1200 могут успешно применяться в области испытания ракетных двигателей, системы заправки топлива, а также в магистральных газопроводах и набирающих развитие системах хранения и транспортировки сжиженного газа.
Рабочие характеристики новинки:
- Максимальное давление на входе: до 248/414 бар
- Давление на выходе: до максимального входного
- Давление разрыва: 150% от максимального рабочего
- Герметичность затвора
- Показатель расхода: Cv=3.3, 6.0, 12.0, 20.0
Также стоит обратить внимание на 4 варианта исполнения Cv в продукции новой серии. Благодаря этой особенности регуляторы позволяют охватить широкий диапазон в соответствии с кривыми расхода.
Особенности и преимущества новых регуляторов:
- чувствительный элемент диафрагма или поршень
- модульная конструкция, облегчающая обслуживание
- внешняя импульсная линия для увеличенной точности
- сбалансированный основной клапан, повышающий срок службы седла
- возможен монтаж в различных положениях
- низкий эффект «Droop» и «Lockup»
При больших расходах и использованию трубок с большим диаметром импульс от конечного потребителя может запаздывать. В серии 26-1200 предусмотрена внешняя импульсная линия, увеличивающая скорость отклика под диафрагму при удаленном расположении конечного потребителя. Это позволяет регуляторам достигать большей точности.
Компания «НТА-Пром» поставляет высококачественные компоненты жидкостных и газовых систем для различных отраслей промышленности, а также целый ряд оборудования, например:
- соединительная, запорная и регулируемая арматура DK-LOK
- регуляторы давления TESCOM
- приборы измерения давления, уровня, температуры, расхода WISE
- датчики BARKSDALE
- импульсные трубки SANDVIK
- массовые расходомеры газов и воздуха FCI
- трубные опоры STAUFF
- пробоотборные цилиндры и принадлежности
С 2016 года в рамках программ по импортозамещению «НТА-Пром» предлагает обжимные фитинги российского производства. Продукция сертифицирована по требованиям технического регламента Таможенного Союза.
Анна Попова
По материалам пресс-службы ООО «НТА-Пром»