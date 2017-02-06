«НТА-Пром» представляет новую серию купольных регуляторов давления 26-1200

«НТА-Пром» представляет новую серию купольных регуляторов 26-1200 с показателем расхода Cv = 20 под брендом TESCOM – продукция этой серии значительно расширяет возможности линейки регуляторов высокого давления этого бренда.

Купольные регуляторы 26-1200 могут успешно применяться в области испытания ракетных двигателей, системы заправки топлива, а также в магистральных газопроводах и набирающих развитие системах хранения и транспортировки сжиженного газа.

Рабочие характеристики новинки:

- Максимальное давление на входе: до 248/414 бар

- Давление на выходе: до максимального входного

- Давление разрыва: 150% от максимального рабочего

- Герметичность затвора

- Показатель расхода: Cv=3.3, 6.0, 12.0, 20.0

Также стоит обратить внимание на 4 варианта исполнения Cv в продукции новой серии. Благодаря этой особенности регуляторы позволяют охватить широкий диапазон в соответствии с кривыми расхода.

Особенности и преимущества новых регуляторов:

- чувствительный элемент диафрагма или поршень

- модульная конструкция, облегчающая обслуживание

- внешняя импульсная линия для увеличенной точности

- сбалансированный основной клапан, повышающий срок службы седла

- возможен монтаж в различных положениях

- низкий эффект «Droop» и «Lockup»

При больших расходах и использованию трубок с большим диаметром импульс от конечного потребителя может запаздывать. В серии 26-1200 предусмотрена внешняя импульсная линия, увеличивающая скорость отклика под диафрагму при удаленном расположении конечного потребителя. Это позволяет регуляторам достигать большей точности.

Компания «НТА-Пром» поставляет высококачественные компоненты жидкостных и газовых систем для различных отраслей промышленности, а также целый ряд оборудования, например:

- соединительная, запорная и регулируемая арматура DK-LOK

- регуляторы давления TESCOM

- приборы измерения давления, уровня, температуры, расхода WISE

- датчики BARKSDALE

- импульсные трубки SANDVIK

- массовые расходомеры газов и воздуха FCI

- трубные опоры STAUFF

- пробоотборные цилиндры и принадлежности

С 2016 года в рамках программ по импортозамещению «НТА-Пром» предлагает обжимные фитинги российского производства. Продукция сертифицирована по требованиям технического регламента Таможенного Союза.

Анна Попова

По материалам пресс-службы ООО «НТА-Пром»