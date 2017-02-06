СП «ТермоБрест» рассказал о предстоящем участии в Aquatherm Novosibirsk

Компания СП «ТермоБрест» ООО совместно с официальным дилером ООО «ФАРТА ПРОМГАЗ» примет участие в Международной выставке Aquatherm Novosibirsk 2017. Выставка состоится 14—17 февраля 2017 в Выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр».

Пресс-служба компании приглашает всех желающих посетить совместный с официальным дилером «ФАРТА ПРОМГАЗ» выставочный стенд А333, где можно будет ознакомиться с образцами продукции, получить каталоги продукции и задать интересующие вопросы нашим техническим специалистам.

Также в рамках выставки состоится технический семинар «Газовая арматура ТЕРМОБРЕСТ в системах отопления и газоснабжения» (конференц-зал №4. Дата и время - 15 февраля, начало мероприятия – в 10.00). Специалисты организации смогут наглядно ознакомиться с изделиями СП «ТермоБрест», получить техническую информацию и освоить методику подбора оборудования. Участие в семинаре бесплатное, необходимо только заранее направить заявку на участие в свободной форме (с указанием наименования организации и ФИО участников) по электронной почте sproject@termobrest.ru либо по телефону/факсу +375 162 53 64 76.

Aquatherm Novosibirsk — специализированная площадка Сибирского федерального округа в индустрии отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнического оборудования, вентиляции и кондиционирования, которая предоставляет возможность для расширения деловых связей, налаживания новых контактов и отражает состояние и перспективы развития отрасли в Сибири и на Дальнем Востоке.

СП «ТермоБрест» производит электромагнитную запорную арматуру и запорно-регулирующую арматуру, как для белорусского рынка, так и для рынка России, Украины, Казахстана, а так же на рынках дальнего зарубежья. На протяжение 20 лет работы конструкторы предприятия создали более 3000 наименований, типов, типоразмеров и исполнений изделий. И в настоящее время предприятие производит несколько групп запорно-регулирующей арматуры для газовых сред.

Анна Попова

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО