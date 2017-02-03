Электроприводы АУМА установлены в кинотеатре «Океан» г. Владивостока

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» осуществило поставку неполнооборотных электроприводов АУМА в рамках реконструкции кинотеатра «Океан IMAX», самого крупного киноцентра Дальнего Востока.

Электроприводы АУМА установлены в системе автоматического климат-контроля и обеспечивают поддержание оптимальной температуры в помещениях киноцентра (4 зала и игровая зона).

«Мы всегда говорим о том, что АУМА предлагает решения для различных рынков, любых отраслей промышленности, где требуется автоматизация арматуры. Данное применение в системе климат-контроля кинотеатра лишнее подтверждение этому факту», - комментирует Дмитрий Просин, руководитель обособленного подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Хабаровске.

Коротко о компании:

ООО «ПРИВОДЫ АУМА», официальный представитель AUMA Riester GmbH & Co.KG (Германия), мирового лидера в разработке и производстве электроприводов для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры.

С 2001 г. ООО «ПРИВОДЫ АУМА» поставляет на рынок России, стран СНГ весь ассортимент электроприводов и редукторов АУМА, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание всего оборудования АУМА на территории своей ответственности.

Производственная площадка, обеспечивающая сборку электроприводов в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях по Российским техническим условиям, располагается в г. Химки Московской области. Компания также оказывает техническую и консультационную поддержку предприятий, эксплуатирующих оборудование АУМА. Официальный сайт компании www.auma.ru.