Специалисты ООО «ПРИВОДЫ АУМА» рассказали о продуктах для нефтегазовой отрасли на конференции ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ООО «ПРИВОДЫ АУМА», в именно подразделение в г. Санкт-Петербурге, приняло участие в семинаре «Метрологическое обеспечение и автоматизация производства на предприятиях Республики Коми» в г.Усинске. В частности, специалисты «ПРИВОДЫ АУМА» выступили с докладом «Технические решения АУМА для нефтегазовой отрасли».

Как сообщают в компании, в семинаре участвовали известные производители оборудования КИПиА и АСУ ТП, применяемого на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». В рамках семинара прошло активное обсуждение темы о перспективах развития автоматизации на ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» вместе с главным метрологом компании Алиевым Адиль Гасановичем. Также состоялась техническая секция ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» с основными поставщиками оборудования. Обсуждались вопросы по эксплуатации оборудования, возможностям гарантийного и послегарантийного обслуживания, а также принципы подбора необходимого оборудования.

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» – официальный представитель AUMA Riester GmbH & Co.KG (Германия), мирового лидера в разработке и производстве электроприводов для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры. С 2001 г. ООО «ПРИВОДЫ АУМА» поставляет на рынок России, стран СНГ весь ассортимент электроприводов и редукторов АУМА, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание всего оборудования АУМА на территории своей ответственности. Производственная площадка, обеспечивающая сборку электроприводов в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях по Российским техническим условиям, располагается в г. Химки Московской области. Компания также оказывает техническую и консультационную поддержку предприятий, эксплуатирующих оборудование АУМА.

Анна Попова

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»