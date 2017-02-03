В Кургане обсудили стратегию развития до 2030 года

2 февраля в Кургане состоялся совет по развитию предпринимательства, на этот раз видоизменивший формат работы. Обычные отчеты дополнили дискуссиями и мозговой атакой по самой главной теме – стратегии развития Зауралья до 2030 года. Заместитель губернатора Сергей Чебыкин предупредил – область готовит стратегию социально-экономического развития до 2030 года: «Очень важно определить приоритеты, особенно в условиях ограниченных ресурсов. Кто впишется в документ, получит фору и господдержку, кто нет – будет жить (если выживет) за свой счет. Сегодня мы проведем дискуссию, мозговую атаку на эту тему».

Перед этим членам совета представили итоги работы инфраструктуры поддержки бизнеса в области и их менеджеров. Так, директор Центра кластерного развития Сергей Сухарев доложил, что за 2016 год арматурный кластер Зауралья реализовал два проекта – создан Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры (КЦИСС) и Курганский региональный центр инжиниринга «Технологии арматуростроения».

А директор КЦИСС Виктор Мальцев рассказал: центр, смонтировав уникальные стенды, стал единственным на Урале местом для разных испытаний арматуры, теперь производителям не нужно возить свои агрегаты в Питер или Москву. Участники кластера имеют преференции, испытания им обходятся на 30–50 % дешевле. Проект обошелся в 54 млн рублей, развивался на основе ГЧП. Рассказ дополнили Ольга Эргардт, исполнительный директор инжинирингового центра, руководители центра молодежного инновационного творчества Алексей Синюков и областного бизнес-инкубатора Александр Яковлев.

Далее участники заседания организовали две дискуссионные площадки, на которых обсудили реализацию целевых моделей в регионе в этом году и социально-экономического развития Курганской области до 2030 года. Во время дискуссий члены совета получили возможность высказаться и внести свои предложения.

Анна Попова

По материалам портала «ФедПресс»