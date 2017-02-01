Ассортимент автоматики VALTEC пополнился сервоприводом со встроенным контроллером VT.АСC10.

Сервопривод со встроенным контроллером

предназначен для управления смесительными трех-, четырехходовыми клапанами VТ.MIX (и аналогичными), а также смесительными клапанами, входящими в состав модулей быстрого монтажа VT.VAR20 и VT.VAR21.

Благодаря встроенному контроллеру и входящему в комплект датчику температуры теплоносителя погружного типа, привод является самостоятельным терморегулятором, способным поддерживать температуру теплоносителя на заданном уровне. Объединение функций двух устройств в одном приборе сделало терморегулятор компактнее, удобнее, функциональнее и дешевле.



графический дисплей;

индикация настроенной и текущей температуры теплоносителя;

индикация и настройка направления вращения привода;

отображение сигналов ошибок;

встроенная зашита от перегрева.