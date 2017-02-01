Ассортимент автоматики VALTEC пополнился сервоприводом со встроенным контроллером VT.АСC10.

Сервопривод со встроенным контроллером предназначен для управления смесительными трех-, четырехходовыми клапанами VТ.MIX (и аналогичными), а также смесительными клапанами, входящими в состав модулей быстрого монтажа VT.VAR20 и VT.VAR21.
Благодаря встроенному контроллеру и входящему в комплект датчику температуры теплоносителя погружного типа, привод является самостоятельным терморегулятором, способным поддерживать температуру теплоносителя на заданном уровне. Объединение функций двух устройств в одном приборе сделало терморегулятор компактнее, удобнее, функциональнее и дешевле.
Основные технические характеристики: напряжение питания – 220 B (50 Гц); максимальный потребляемый ток – 2 A; диапазон регулировки температуры – от 0 до 99 °C.
Благодаря встроенному контроллеру и входящему в комплект датчику температуры теплоносителя погружного типа, привод является самостоятельным терморегулятором, способным поддерживать температуру теплоносителя на заданном уровне. Объединение функций двух устройств в одном приборе сделало терморегулятор компактнее, удобнее, функциональнее и дешевле.
- графический дисплей;
- индикация настроенной и текущей температуры теплоносителя;
- индикация и настройка направления вращения привода;
- отображение сигналов ошибок;
- встроенная зашита от перегрева.
Основные технические характеристики: напряжение питания – 220 B (50 Гц); максимальный потребляемый ток – 2 A; диапазон регулировки температуры – от 0 до 99 °C.