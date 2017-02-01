В Челябинске состоялось открытие производства уровнемеров ПГ «Метран»

Пресс-служба промышленной группы «Метран» сообщает, что зарекомендовавшие себя во всем мире радарные волноводные уровнемеры Rosemount 5300 и 3300 теперь производятся на новой площадке компании в Челябинске. Благодаря открытию завода заказ из стандартных опций дойдет до российских предприятий в течение двух недель. Все уровнемеры соответствуют требованиям таможенного союза и ГОСТ. Напомним, ранее поставки в Россию осуществлялись из г. Гетеборг, Швеция.

В настоящее время производственный цикл включает изготовление зонда, сварку фланцев, проверку прочности и герметичности на гидравлической станции, сборку уплотнения, монтаж электронного преобразователя, калибровку и установку пользовательской конфигурации, после чего прибор проходит поверку. ПГ «Метран» аккредитована на право проведения первичной и периодической поверки. Специально для поверки уровнемеров специалистами «ПГ «Метран» разработаны два уникальных метрологических стенда. Горизонтальный позволяет поверять уровнемеры с длиной зонда до 50 метров. Вертикальный стенд – установка второго разряда, используется для поверки зондов длиной до 6 метров. Используется метод прямого сличения, измеряемая среда – вода. Возможна поверка в том числе коаксиальных зондов. Обе поверочные установки внесены в Госреестр как вторичный эталон. Разработку программного обеспечения для бизнеса измерения уровня с 2005 года осуществляет инженерный центр компании в Санкт-Петербурге. Технологии, созданные российскими инженерами, применяются по всему миру.

Напомним, уровнемеры Rosemount 5300 и 3300 применяются во многих отраслях промышленности: химической и нефтехимической, нефтегазовой, фармацевтической, пищевой промышленности и производстве напитков, а также на объектах энергетики. Точность измерений не зависит от плотности, температуры, давления и pH. Уровнемеры способны работать на сложных процессах, в широких диапазонах температур и давлений. Стабильные показания приборы будут обеспечивать при температуре процесса до 400 градусов, а давления до 34 Мпа. Также существует возможность использования функции расширенной диагностики, позволяющей отслеживать образование отложений на зонде, проверять работоспособность уровнемера без извлечения из резервуара.

Александр Глазырин, генеральный директор «ПГ «Метран», отмечает: «Стратегия локализации – одна из важнейших для компании Emerson в России и СНГ. В 2015 году мы открыли новый завод «Метран» в том числе по причине необходимости развивать бизнес уровнеметрии в России. Уровнемеры Rosemount 5300 и 3300 – наиболее востребованные на рынке модели, поэтому мы начали производство именно с них. И уже получили первые заказы».

Промышленная Группа «Метран» входит в состав компании Emerson и является ведущим российским приборостроительным предприятием, с производственных линий которого выходят средства измерений давления, температуры, уровня, расхода; распределенные системы управления, клапаны и регуляторы, метрологическое оборудование. «Метран» обеспечивает все стадии жизненного цикла продукции: разработку, изготовление, техническую поддержку, продажи, сервисное обслуживание и обучение заказчиков. Это ключевой актив компании Emerson не только в России, но и СНГ. Главным шагом в стратегии локализации, последовательно реализуемой компанией в течение 10 лет, стало открытие в 2015 году нового офисно-производственного комплекса в Челябинске площадью почти в 30 тыс. кв.м. Расширение производства на территории России позволяет выпускать продукцию мирового уровня под знаком «Сделано в России».

Анна Попова

По материалам пресс-службы ПГ «Метран»