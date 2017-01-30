НПО «Свободная Энергия» – участник выставки «Нефтегаз-2107»

17-я международная выставка «Нефтегаз-2017» пройдет в «Экспоцентре» 17-20 апреля и объединит на своей площадке ведущих производителей и поставщиков оборудования для нефтегазовой отрасли. В их числе – НПО «Свободная Энергия» из г. Томска. Компания, отметившая в 2016 году своё 10-летие, является крупным производителем автономных источников электропитания на основе химических источников тока, широко применяемых во внутритрубной дефектоскопии и телеметрических системах.

В экспозиции «Нефтегаз-2017» НПО «Свободная Энергия» представит наиболее интересные образцы как серийных, так и опытных батарей автономного электропитания.

На стенде компании в павильоне 2 (22F30) будет демонстрироваться работа компонентов системы «LOTOS» – оригинальной разработки НПО «Свободная Энергия» для контроля энергоресурса батарей автономного питания.

Компании ведет постоянную работу по модернизации всех компонентов батарей электропитания и расширяет номенклатуру выпускаемых изделий. На выставке своим постоянным и потенциальным заказчикам НПО «Свободная Энергия» предложит широкий спектр комплектующих для производства батарей электропитания, в том числе специализированные химические источники тока, и другое оборудование.

*** НПО «Свободная Энергия» уже 10 лет выпускает для нефтегазовой отрасли автономные источники электропитания на основе химических источников тока, которые наиболее широко применяются во внутритрубной дефектоскопии (PIG) и телеметрических системах (MWD/LWD).

В компании идет постоянная работа над модернизацией всех компонентов батарей электропитания и расширяется номенклатура выпускаемых изделий – например, с 2015г ведется разработка батарей автономного электропитания для трех компаний из «Большой Четверки Нефтесервиса» - компаний Weatherford, Schlumberger и Baker Hughes. На данном направлении уже идут испытания опытных образцов.

*** «Нефтегаз-2017» - самая крупная российская отраслевая экспозиция, входящая в 10ку крупнейших нефтегазовых выставок мира и охватывающая весь рынок ТЭК и смежных отраслей промышленности.

Выставка проводится при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

В 2017 году выставка проходила с 17 по 20 апреля в ЦВК «Экспоцентр».