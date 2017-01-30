Компания ПРИВОДЫ АУМА снизила цены на 15% и увеличила гарантийный срок на электроприводы, произведенные в России.

Генеральный Директор ООО «ПРИВОДЫ АУМА» Г. Поносов рассказывает об итогах 2016 г, снижении цен, расширении срока гарантии и амбициозных планах компании на 2017 г:

- Как завершился для компании ПРИВОДЫ АУМА 2016 г?

В конце года был подведен некий промежуточный итог по результатам развития нашей программы локализации, над которой мы работали особенно активно с начала 2013 г. В течение 4х летнего периода нам удалось повысить экономическую эффективность производства оборудования АУМА в г Химки за счет хорошо отлаженных технологических процессов и, что особенно важно, увеличения числа комплектующих российского производства. В результате мы смогли понизить цены на приводы нашего производства на 15%, что сделает оборудование АУМА доступным для большинства участников рынка ТПА. - Снижение цен касается всех видов продукции АУМА?

Хочу отметить, что данное снижение цены касается только продукции, произведенной на нашей площадке в г Химки. К тому же, новые условия оплаты предлагаются только для тех компаний, с которыми коммерческий расчет ведется в рублевом эквиваленте.

Источник: http://neftegaz.ru/analisis/view/8497-Intervyu-s-gendirektorom-OOO-PRIVODY-AUMA-chto-kompaniya-uspela-sdelat-v-2016-g-i-planah-na-buduschee