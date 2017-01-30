Группа ГМС предупреждает о появлении ложных сайтов-двойников

Декабрь 2016 года

HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLС (LSE: HMSG) (далее – «Компания», а совместно со своими дочерними обществами – «Группа ГМС») информирует о возможных случаях мошенничества, связанных с наличием в глобальной сети Интернет веб-сайтов, содержащих недостоверную информацию, схожих до степени подобия с наименованиями сайтов Компании и ее дочерних обществ и использующих название АО «Группа ГМС», HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLC, АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ОАО «Казанькомпрессормаш» и иных производственных и коммерческих предприятий Группы ГМС. Данные сайты содержат информацию о продуктах и услугах предприятий Группы ГМС, их финансовую отчетность, пресс-релизы, а также информацию, подлежащую обязательному раскрытию. Наличие данных ресурсов может привести к реализации различного рода мошеннических действий в отношении клиентов, партнеров и инвесторов Группы ГМС.

С целью защиты интересов клиентов и инвесторов от действий мошенников Группа ГМС сообщает, что только указанные ниже сайты являются единственными официальными внешними веб-ресурсами, используются менеджментом Компании и ее дочерних обществ для раскрытия информации и содержат правдивую и достоверную информацию:…

1. HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLC http://www.grouphms.com

2. АО «Группа ГМС» http://www.grouphms.ru

3. АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» http://www.hms.ru/ http://www.hms.biz

4. АО «ГМС Ливгидромаш» http://www.hms-livgidromash.ru/ http://www.hms-livgidromash.com/

5. АО «Ливнынасос» http://www.livnasos.ru/

6. АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» http://www.nempump.com/ru http://www.nempump.com/en

7. ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» http://www.rvkp.ru/

8. ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» http://www.bmbpump.by/

9. ОАО «Завод Промбурвод» http://www.promburvod.com

10. Бизнес-единица «ГМС Компрессоры» http://www.hms-compressors.ru http://www.hms-compressors.ru/en

11. ОАО «Казанькомпрессормаш» http://www.compressormash.ru http://www.compressormash.ru/en

12. ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» http://www.niitk-kazan.ru http://www.niitk-kazan.ru/en

13. ОАО «Томскгазстрой» http://www.tgs.tomsk.ru

14. АО «ИПФ «СибНА» http://www.sibna.ru

http://www.sibna.ru/eng/main

15. ПАО «Гипротюменнефтегаз» http://www.gtng.ru http://www.gtng.ru/en

16. ОАО «Димитровградхиммаш» http://www.himmash.net

17. АО «ГМС Нефтемаш» http://www.hms-neftemash.ru http://www.hms-neftemash.ru/en

18. АО «Сибнефтемаш» http://www.sibneftemash.ru/ http://www.sibneftemash.ru/en

19. ЗАО «Нижневартовскремсервис» http://www.nv-rs.ru

20. Apollo Goessnitz GmbH http://www.apollo-goessnitz.de

Группа ГМС сообщает, что никакие иные веб-сайты не были созданы и не поддерживаются Компанией и/или ее дочерними обществами. Группа ГМС не несет никакой ответственности за информацию, раскрытую через другие сайты глобальной сети интернет, равно как и за любые убытки и ущерб, которые могут понести клиенты и инвесторы в результате использования недостоверной информации, содержащейся на иных веб-сайтах, кроме вышеперечисленных. Группа ГМС обращает внимание, что не занимается реализацией продуктов и услуг предприятий Группы ГМС посредством электронной торговли через интернет-магазины и не распространяет предложения к их реализации через аналогичные сайты. Группа ГМС не несет никакой ответственности за информацию о товарах и услугах ее предприятий, представленных в интернет-магазинах, а также нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования информации с таких сайтов. Дополнительно сообщаем, что Группой ГМС в настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на прекращение деятельности сайтов, содержащих недостоверную информацию. Источник: http://www.gtng.ru/pressroom/novosti/gruppa-gms-preduprezhdaet-o-poyavlenii-lozhnykh-saytov-dvoynikov/