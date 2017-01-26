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Rotork подтвердил соответствие электроприводов IQ3 общепринятым стандартам качества

26 января, 2017 18

Rotork подтвердил соответствие электроприводов IQ3 общепринятым стандартам качества, получив сертификат Регистра Ллойда в июле 2015 года. Испытания проводились с учетом условий экологических категорий ENV1 & ENV2. Сертификация распространяется на трехфазные, отсечные приводы с протоколом управления Pakscan. Регистр Ллойда – крупнейшее классификационное общество в мире, одной из основных задач которого является проверка соответствия судов, механизмов и оборудования международным стандартам качества в морской и нефтегазовой отраслях.

Получение сертификата Регистра Ллойда подтверждает высочайшее качество продукта. Общество тестирует объект для выявления недостатков, проводит независимую оценку его конструкции и тщательно контролирует процесс производства.

Продукты компании Rotork будут установлены на кораблях испанской судостроительной компании Navantia, на суднах, принадлежащих военно-морским силам Южно-Африканской Республики и на турецких десантных транспорт-доках.

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