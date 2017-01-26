Rotork: Сундсвалльский мост

Сундсвалльский мост в северной части Швеции является автомагистралью европейского автомобильного маршрута E04. На мосту протяженностью 2,1 км также находятся два трубопровода централизованного отопления диаметром 400мм, которые теперь защищены системой аварийного отключения и пневматическими приводами компании Rotork.

Было необходимо найти быстрое и надежное решение для прекращения подачи воды с обеих сторон моста, чтобы обеспечить отсутствие ущерба в ситуации, когда бы лопнула одна из труб внутри моста. С этой целью Rotork поставил GP, RCG и RC200 приводы с с кулисным механизмом и панели управления. Приводы GP с пружиной возврата для тяжелых условий эксплуатации были установлены на главных трубопроводах с обеих сторон моста. В случае аварии эти приводы закроют клапаны за считанную секунду. Для уменьшения нагрузки на главных трубопроводах, клапаны на байпасных линиях были оснащены компактными приводами двойного действия RC260. Скоростные ограничители на этих приводах повысят время закрытия клапана до 40 секунд, минимизируя риск мощного гидравлического удара в системе трубопровода в случае аварийного отключения.

Кроме того, 4 клапана были установлены с каждой стороны моста для контроля постоянного потока воды. Они оснащены компактными приводами двойного действия RCG100 на главных путях и RC260 на байпасных линиях.