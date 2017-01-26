ООО «ПРИВОДЫ АУМА» снижает на 15 % цены на оборудование и расширяет срок гарантии

Компания «ПРИВОДЫ АУМА» снижает на 15% рублевые цены на всю продукцию, изготавливаемую на производственной площадке АУМА в г. Химки Московской области.

Гарантийный срок эксплуатации на электроприводы производства ООО «ПРИВОДЫ АУМА» расширен до 5 лет.

Данные условия вступают в силу с 31 января 2017 г.

«Высокий технологический уровень нашего производства, его организация, объемы поставляемой продукции, содержание комплектующих от российских поставщиков, позволяют нам существенно снизить цены, сделав продукцию АУМА доступной для большинства участников рынка», - комментирует Георгий Иванович Поносов, генеральный директор ООО «ПРИВОДЫ АУМА». – «Наличие высококвалифицированного персонала, отлаженность и эффективность производственных процессов дают нам уверенность в неизменном качестве нашей продукции, что подкрепляется нами расширением гарантийного периода».

Коротко о компании:

ООО «ПРИВОДЫ АУМА», официальный представитель AUMA Riester GmbH & Co.KG (Германия), мирового лидера в разработке и производстве электроприводов для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры.

С 2001 г. ООО «ПРИВОДЫ АУМА» поставляет на рынок России, стран СНГ весь ассортимент электроприводов и редукторов АУМА, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание всего оборудования АУМА на территории своей ответственности.

Производственная площадка, обеспечивающая сборку электроприводов в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях по Российским техническим условиям, располагается в г. Химки Московской области. Компания также оказывает техническую и консультационную поддержку предприятий, эксплуатирующих оборудование АУМА. Официальный сайт компании www.auma.ru.