16 марта в Москве состоится встреча снабженцев нефтегазовых компаний

16 марта 2017 года по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental, состоится двенадцатая ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2017), в которой принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших компаний нефтегазового комплекса.
Ежегодная конференция Нефтегазснаб-2017 – удобная площадка для общения руководителей служб МТО предприятий нефтегазовой отрасли со своими партнерами из промышленных компаний. Нефтяники и газовики рассказывают о процедурах отбора поставщиков, порядке организации конкурсов, отвечают на вопросы участников конференции. Конференция Нефтегазснаб-2017 – единственная конференция, собирающая более десяти лет руководителей служб снабжения нефтегазового комплекса.
На конференции будут обнародованы итоги ежегодного опроса нефтяных компаний за 2016 год и объявлены лучшие предприятия в следующих в номинациях: трубы, установки электроцентробежные насосные (УЭЦН), нефтепогружной кабель, фонтанная арматура, автоматизация процессов закупки, логистические услуги.
Ежегодная конференция Нефтегазснаб-2017 – удобная площадка для общения руководителей служб МТО предприятий нефтегазовой отрасли со своими партнерами из промышленных компаний. Нефтяники и газовики рассказывают о процедурах отбора поставщиков, порядке организации конкурсов, отвечают на вопросы участников конференции. Конференция Нефтегазснаб-2017 – единственная конференция, собирающая более десяти лет руководителей служб снабжения нефтегазового комплекса.
На конференции будут обнародованы итоги ежегодного опроса нефтяных компаний за 2016 год и объявлены лучшие предприятия в следующих в номинациях: трубы, установки электроцентробежные насосные (УЭЦН), нефтепогружной кабель, фонтанная арматура, автоматизация процессов закупки, логистические услуги.
На конференции рассматриваются следующие вопросы:
- Обзор крупных проектов в нефтегазовой отрасли, требующих большого количества материально-технических ресурсов
- Взаимодействие снабженцев и технических служб в нефтегазовых компаниях при проведении закупок МТР
- Порядок обжалования торгов. Механизм соблюдения законодательства РФ в контрактной системе закупок. Возможности введения «донадзорного» порядка обжалования действий заказчиков
- Создание условий для увеличения доли закупок у субъектов МСП. Формирование сети квалифицированных партнеров и межотраслевых реестров ответственных поставщиков
- Обмен опытом между компаниями осуществляющих закупки в рамках 223 ФЗ
- Новые технологии закупок. Упрощение механизма закупок. Тенденции по созданию электронных магазинов
- Вывод на рынок инновационного и высокотехнологического оборудования. Опытно-промысловая эксплуатация оборудования
- Мировые стандарты взаимоотношений с поставщиками. Взращивание собственных поставщиков, создание снабженческой структуры для «бережливого производства»
- Особенности транспортно-логистических услуг в нефтегазовом комплексе
Закрытый «круглый стол» для сотрудников служб МТО нефтегазовых компаний
- Эффективность выбора метода проведения закупки. (Аукцион или запрос предложений)
- Классификаторы ТМЦ
- Управление запасами и неликвидами
- Создание Совета по МТО в нефтегазовом комплексе
В конференции НЕФТЕГАЗСНАБ принимали участие
Валерий Голубев, Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
Игорь Федоров, Генеральный директор ООО «Газпром комплектация»
Сергей Семецкой, Генеральный директор ООО «Газпромнефть-Снабжение»
Юрий Шарипов, Начальник Управления тендерной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ»
Артем Бородин, Начальник Департамента МТО ПАО «Газпром нефть»
Максим Крючков, Начальник управления аналитики Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть»
Валерий Нугманов, Начальник Управления МТО ПАО «Татнефть»
Михаил Шуляк, Начальник управления ОАО «НОВАТЭК»
Алексей Собина, Руководитель направления ООО «СИБУР»
Роман Синицкий, Начальник УМТО и организации подрядных работ Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани
Светлана Астахова, Заместитель директора Департамента МТО ОАО «РуссНефть»
Валерий Трифонов, Заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз»
Алексей Былинин, Заместитель генерального директора «Оренбургнефть»
Денис Елизаров, И.о. директора Департамента МТО ПАО «Башнефть»
Максим Степанов, Руководитель Блока управления системой снабжения
ОАО «Славнефть»
Марджаник Зленко, Менеджер по российскому участию проекта «Сахалин-1» Эксон Мобил
Антон Максименко, Партнер McKinsey
Елена Верниковская, Начальник управления закупок и МТО АО «Таргин»
и другие
К конференции Нефтегазснаб-2017 выходит седьмой выпуск настенной карты «Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе».
Участники конференции получают карту в подарок.
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Форматы участия:
- делегатское участие;
- участие с краткой презентацией;
- выступление с расширенной презентацией;
- участие в выставке;
- спонсорское участие.
Принять участие в конференции
Телефоны: (495) 788-72-79, 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru