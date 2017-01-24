16 марта в Москве состоится встреча снабженцев нефтегазовых компаний

16 марта 2017 года по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental, состоится двенадцатая ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2017), в которой принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших компаний нефтегазового комплекса.



Ежегодная конференция Нефтегазснаб-2017 – удобная площадка для общения руководителей служб МТО предприятий нефтегазовой отрасли со своими партнерами из промышленных компаний. Нефтяники и газовики рассказывают о процедурах отбора поставщиков, порядке организации конкурсов, отвечают на вопросы участников конференции. Конференция Нефтегазснаб-2017 – единственная конференция, собирающая более десяти лет руководителей служб снабжения нефтегазового комплекса.



На конференции будут обнародованы итоги ежегодного опроса нефтяных компаний за 2016 год и объявлены лучшие предприятия в следующих в номинациях: трубы, установки электроцентробежные насосные (УЭЦН), нефтепогружной кабель, фонтанная арматура, автоматизация процессов закупки, логистические услуги.





На конференции рассматриваются следующие вопросы:





Обзор крупных проектов в нефтегазовой отрасли, требующих большого количества материально-технических ресурсов

Взаимодействие снабженцев и технических служб в нефтегазовых компаниях при проведении закупок МТР

Порядок обжалования торгов. Механизм соблюдения законодательства РФ в контрактной системе закупок. Возможности введения «донадзорного» порядка обжалования действий заказчиков

Создание условий для увеличения доли закупок у субъектов МСП. Формирование сети квалифицированных партнеров и межотраслевых реестров ответственных поставщиков

Обмен опытом между компаниями осуществляющих закупки в рамках 223 ФЗ

Новые технологии закупок. Упрощение механизма закупок. Тенденции по созданию электронных магазинов

Вывод на рынок инновационного и высокотехнологического оборудования. Опытно-промысловая эксплуатация оборудования

Мировые стандарты взаимоотношений с поставщиками. Взращивание собственных поставщиков, создание снабженческой структуры для «бережливого производства»

Особенности транспортно-логистических услуг в нефтегазовом комплексе





Закрытый «круглый стол» для сотрудников служб МТО нефтегазовых компаний





Эффективность выбора метода проведения закупки. (Аукцион или запрос предложений)

Классификаторы ТМЦ

Управление запасами и неликвидами

Создание Совета по МТО в нефтегазовом комплексе