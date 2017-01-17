Получите бесплатный билет на выставку Aquatherm Moscow 2017 по промокоду aqm17pYRUR

Как отмечают организаторы выставки, более 650 отечественных и зарубежных производителей и поставщиков представят свою продукцию на 21-й Международной выставке оборудования для отопления и водоснабжения Aquatherm Moscow 2017, которая состоится с 7 по 10февраля 2017 г. в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».

На выставке традиционно будет представлен широкий ассортимент продукции от ведущих производителей и поставщиков из 30 стран мира в следующих продуктовых группах:

* отопительное оборудование

* оборудование для водоснабжения

* трубы, фитинги, арматура

* бассейны и оборудование для бассейнов и бань

* КИП и системы автоматизации

* оборудование для систем вентиляции, кондиционирования и климатического контроля

Ключевыми событиями деловой программы выставки станут такие мероприятия, как:

* Конференция «Энергоэффективность и безопасность систем теплоснабжения и водоснабжения»

* Конференция «Перспективы развития строительной отрасли. Нормативная база. Инженерное оборудование. Эксплуатация»

* Конференция «Комплексное автономное энергообеспечение жилых и коммерческих объектов: проектирование, монтаж, эксплуатация, оборудование»

Предварительный список участников выставки уже опубликован на сайте выставки.

Обращаем ваше внимание на то, что в 2017 г. регистрация на выставку платная. Однако для читателей журнала ТПА действует промо-код aqm17pYRUR для получения бесплатного электронного билета на сайте www.aquatherm-moscow.ru.