Производству Hawle в России 5 лет!

В конце 2016 года исполнилось 5 лет заводу Hawle в России.

В 2007 году собственниками компании было принято важное стратегическое решение - построить в России завод по производству задвижек в монолитном корпусе. После долгих поисков была выбрана площадка в Липецкой области, инновационном активном регионе, имеющем опыт работы с иностранными инвесторами. С конца ноября 2011 года завод Hawle работает в г. Чаплыгине. Это особенно актуально сейчас, когда остро стоит вопрос импортозамещения.

На сегодняшний момент завод выпускает задвижки в монолитном корпусе, модель Hawle-А (DN50–DN300), штурвалы к ним, пожарные гидранты, переходные фланцы. На протяжении более 10-ти лет модель задвижки Hawle A остается уникальной. Это продукт с лучшим соотношением цена-качество, имеющий ряд существенных преимуществ: двойное уплотнение клина – это двойная гарантия герметичности; полное отсутствие резьбовых соединений в корпусе и меньший вес. Гидрант DUO-GOST признан водоканалами, многочисленными промышленными предприятиями, строительными компаниями и другими эксплуатирующими организациями как лучший гидрант на рынке России.

Наличие производства – это качественно иной статус ведения бизнеса в стране, это подтверждение долгосрочности и серьезности присутствия на рынке. Основные клиенты, водоканалы, имеют за плечами десятилетний опыт работы. Всегда будем рады видеть гостей на нашем производстве! Для подачи заявки на посещение завода, участие в тренинге или семинаре свяжитесь с нами по электронному адресу: industriewerke@hawle.ru