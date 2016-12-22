Главные темы и материалы Новогоднего выпуска международного журнала ТПА №6 - 2016. Новгоднее поздравление.

Главные темы и материалы специального Новогоднего выпуска

международного журнала ТПА №6 - 2016

4 ВОСТОЧНОЙ АРМАТУРНОЙ КОМПАНИИ «ВАРК» 10 ЛЕТ. Мы в пятерке крупнейших производителей трубопроводной арматуры Российской Федерации

Интервью с генеральным директором ООО «ВАРК» Аликом Кувандыковичем Абдуллиным

10 СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СЕЙНОВ: «Сегодня решаем три проблемы – оптимизация конструкций арматуры, технология изготовления и восстановительный ремонт»

Интервью с президентом НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», д. т. н., проф., чл.-корр. РАПК Сергеем Владимировичем Сейновым

15 ДЕСЯТИЛЕТИЕ. Новая волна арматурных заводов и производств ЛОГИСТИКА-ГВС (Новосибирск)

Интервью с генеральным директором Романом Ольховским

18 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ – миф или реальность?

Людмила Подкорытова, исполнительный директор ООО «Нормдокс»

20 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ. Интеллектуальные приводы Rotork – инновационное решение профилактики аварий на трубопроводе как способ снижения стоимости на техническое обслуживание оборудования

24 Группа Самсон (SAMSON AG): Мировой лидер в области научно-технических разработок в арматуростроении

Интервью с доктором Йоргом Кисбауэром, директором научно-исследовательского отдела SAMSON AG, во время проведения выставки VALVE WORLD в Дюссельдорфе 30 ноября 2016 года

26 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ В ЕЕ ЗАТВОРАХ. Письмо в редакцию

Эйсмонт В. П., член МТК 259

29 ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ

Интервью с заместителем генерального директора по внешним связям ООО «ИЛЬМА» Зинаидой Демишиной

32 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ уплотнительных устройств трубопроводной арматуры из упругопористого нетканого металлического материала

Мулюкин О. П., Коленко Н. Н., Чернышев А. В., Самарский государственный университет путей сообщения, Самара, ЗАО НПО «Аркон», Москва, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Москва

36 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ» ТЕРМИНЫ в трубопроводной арматуре

Дмитрий Грак, главный редактор журнала ТПА, Анна Попова, журналист ООО «Арматурный эксперт»

38 ЛИНИЯ «БОРОДЫ». Записки конструктора

Федоров Б. И., бывший ведущий конструктор завода АО «СибТяжМаш» (СЗТМ), г. Змеиногорск, Алтайский край

40 РАСЧЕТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ В ПРОЕКТЕ НОВОГО ГОСТА. Расчет массовой скорости по модели идеального штуцера. Часть 2

Корельштейн Л. Б., к. ф.-м. н., зам. директора по научной работе НТП «Трубопровод», Москва

44 КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ. Выбор и расчет пропускной способности

52 МОТОРЫ И ПЕРЕДАЧИ. Отлучение изобретателя. Часть 2

Михаил Кауфман, инженер-конструктор, Канада

58 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ: проблемы комфортности и безопасности

Золотаревский С. А., генеральный директор ООО «НПФ «РАСКО», к. т. н., Москва

61 ПРИРОДА ПРОТИВОРЕЧИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА АРМАТУРЫ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ. Часть 1

Сейнов С. В., д. т. н., проф., чл.-корр. РАПК, президент – научный руководитель НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»

64 10-я Международная конференция VALVE WORLD – 2016 («Мир арматуры»)

Елена Михайлова, член Оргкомитета VALVE WORLD – 2016, Санкт-Петербург – Дюссельдорф

66 КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ С ИМПУЛЬСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПЕРЕКЛАДКИ ЗАТВОРА

Мулюкин О. П., Самарский государственный университет путей сообщения, Самара

69 РУССКО-КИТАЙСКИЙ ЦЕНТР: у вас есть только 3 часа, мы можем работать полный день в часовом поясе Китая

Интервью с советником по маркетингу и стратегическим вопросам РКЦ содействия бизнесу Николаем Николаевичем Олихиным

71 ТРЕНИЕ И СМАЗКА в парах резина-металл узлов арматуры

Прудников М. И., к. т. н., технический директор ООО «АТФ», г. Брянск

74 ЗАПИСКИ ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА. Как в советское время на аэрокосмических предприятиях мы «двигали» науку и защищали диссертации…

Мулюкин О. П., д. т. н., профессор, Самарский государственный университет путей сообщения, Самара

78 НОВЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИИ СОТРУДНИКОВ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И СМИ

Мулюкин О. П., д. т. н., профессор СамГУПС, Самара

Грак Д. Г., к. т. н., ген. директор ООО «Валверус-ТПА», Санкт-Петербург

80 ИСТОРИЯ ЛАТУННОЙ АРМАТУРЫ

Новогоднее поздравление от редакции журнала [229.28 Kb] (cкачиваний: 0)