6 причин участвовать в выставке Aquatherm St. Petersburg

С 19 по 21 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится международная выставка оборудования для отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования и бассейнов Aquatherm St. Petersburg.

То, что выставка Aquatherm St. Petersburg —эффективный инструмент для увеличения объемов продаж и привлечения новых клиентов из Северо-Западного региона России, подтверждают многочисленные отзывы участников выставки прошлого года:

Мария Кривец, специалист по маркетингу «Аристон Термо Русь»: «Наша компания впервые приняла участие в выставке Aquatherm St. Petersburg и довольна результатом. Мы провели переговоры с клиентами, продемонстрировали своё оборудование, в том числе новинки. Наш стенд посетили дилеры, представители компаний розничной торговли и конечные потребители, от которых было очень важно получить обратную связь по применению нашего оборудования. Мы также смогли установить на выставке полезные контакты с представителями застройщиков, проектных и монтажных организаций. Итоги участия в Aquatherm St. Petersburg превзошли наши ожидания, и мы планируем принять участие в выставке в следующем году».

Олег Кротов, представитель Triple Plus: «Выставка в Санкт-Петербурге превзошла наши ожидания: активность клиентов была достаточно высокой, а некоторые сегменты нашей целевой аудитории проявляли даже больший интерес, чем на московской выставке, в которой мы также принимали участие. Мы получили очень полезные контакты и довольны участием».

Участие в выставке 2017 года уже подтвердили ведущие компании отрасли — ПП Благовест-С+, ТОПОЛ-ЭКО НЕВА, KAN, ROLS ISOMARKET, ИНТЕРМА, МОСКОВСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ, ГРУНДФОС, ИЗОЛА, ГИДРУСС, ВИЛМА, ТВЭЛ-ПЭКС, ZOTA, ГИДРОСНАБ, CIAT, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, АПРО, ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ и другие.

Так почему же лидеры отрасли выбирают выставку Aquatherm St. Petersburg?

Вот 6 основных причин участвовать в выставке AquathermSt. Petersburg:

1. Масштабная рекламная кампания, которая работает в течение всего года

Рекламная кампания выставки спланирована таким образом, чтобы привлечь целевых посетителей для каждого из разделов выставки.

* Таргетированный Direct-mail по базе российских и зарубежных компаний (более 35000 адресов)

* Активная работа с профильными ассоциациями и союзами

* Более 40 специализированных и деловых изданий и порталов для всех разделов выставки

* Телевидение, радио, видео-панели города, реклама в метро накануне выставки

В 2017 году фокус рекламной кампании в регионах Северо-Запада России нацелен на привлечение в качестве посетителей представителей предприятий сетевой и независимой розничной торговли продукцией для инженерных систем.

При этом для всех участников выставки предусмотрено бесплатное участие в рекламной кампании: размещение новостей на сайте выставки, включение информации о новинках в рассылки по базе потенциальных посетителей и в статьи в специализированных СМИ.

2. Посетители выставки заинтересованы в закупках

Это подтверждают данные по результатам опроса посетителей, который производился через 2 недели после выставки:

* 95% обладают полномочиями для принятия решений о закупках или влияют на них

* 55% намерены заключить договора с компаниями-участниками сразу по итогам посещения выставки

* 53% не посещают другие выставки схожей тематики

Выставку 2016 года посетили 8 156 специалистов (совместно с выставкой «ИнтерСтройЭкспо»), в числе которых:

* Руководители, проектировщики, инженеры проектно-монтажных компаний: НСК-Проект, Росинжиниринг Автоматизация, ССМК-526, Евроклимат Групп, Пальмира инжиниринг, Русьэнергомонтаж, Промгражданпроект, ТГК-Сервис, ПМ «Монтажспецстрой», СпецСтройПроект, КРИСТАЛЬ, Ситиинжстрой и других

* Руководители и специалисты отделов закупок строительных компаний: ЮИТ, SetlCity, УНИСТО Петросталь, Лидер Групп, РосИнтерьерРеконструкция, РосТрансСтрой, СМУ 27 и других.

* Руководители и специалисты коммерческих отделов торговых компаний: К-Раута, ГК «Водопад», Водолей, Афоня, ГТК «Метизы», ТБ «Сантехсоюз», 220 Вольт, СТД «Петрович» и других

3. Личные встречи с сотнями потенциальных клиентов

Выставка – это территория продавца, на которую приходят тысячи потенциальных покупателей с целью решить свои производственные задачи, либо выгодно закупить оборудование и материалы.

Для любой коммерческой компании личные встречи с потенциальными клиентами более эффективны по сравнению с другими инструментами продаж. Со стороны посетителя выставки уже есть потребность, вследствие которой он потратил время и приехал на выставку. Со стороны участника – продукт, способный удовлетворить эту потребность, а на стенде работает персонал, уполномоченный оперативно решать коммерческие вопросы. Благодаря этим факторам процент и масштаб заключенных сделок на выставке (или после нее) значительно выше, чем при работе отдела продаж стандартными методами телемаркетинга.

Также на выставке, как нигде, важна имиджевая составляющая участия компании. Многие посетители оценивают на выставке состояние рынка, и кто на этом рынке лидер. В этом случае известная поговорка «нет на выставке – нет на рынке» способна оказать влияние на принятие коммерческих решений существующими и потенциальными клиентами в будущем.

4. Выставка –один из самых эффективных способов лидогенерации

5. Это единственная на Северо-Западе России тематическая B2B площадка для масштабной демонстрации продукции и презентации новинок

6. Выставка является частью всемирно известного выставочного бренда Aquatherm

Aquatherm St. Petersburg является частью портфеля международных выставок Aquatherm -ведущих B2B мероприятий, представляющих оборудование для отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования в 10 странах Европы и СНГ - от Австрии до Казахстана.

Уже более 40 лет Aquatherm объединяет опыт лидеров в сфере организации международных мероприятий для HVAC бизнеса.

Примите участие в выставке Aquatherm St. Petersburg и откройте новые возможности для развития вашего бизнеса на Северо-Западе России! Официальный сайт выставки - www.aquatherm-spb.com